Clariant reorganiseert

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Clariant wil terug naar drie divisies. Dit maakte het Zwitserse speciaalchemiebedrijf woensdag voorbeurs bekend. Daarmee worden de divisies Catalysts en Line Biofuels & Derivatives samengevoegd tot één divisie genaamd Catalysts. De divisies Functional Minerals en Additives worden Adsorbents & Additives, en Industrial and Consumer Specialties en Oil en Mining Services gaan samen door als Care Chemicals. Deze integratie heeft geen implicatie voor de financiële verslaglegging in het lopende boekjaar. Verder komt er een nieuw uitvoerend comité van drie personen die verder gaat onder naam 'Executive Steering Committee'. Daarin hebben drie zogeheten divisiedirecteuren en verder de CEO en CFO zitting. Het is de bedoeling dat de organisatie platter en eenvoudiger van opzet wordt, waarbij de focus komt te liggen op die regio's waar de grootste klantenbasis zit en de meeste groeimogelijkheden. Daar moeten dan ook de nieuwe divisiedirecteuren worden gestationeerd. Bron: ABM Financial News

