JPMorgan haalt ArcelorMittal van kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) JPMorgan Research heeft woensdag het advies voor ArcelorMittal verlaagd van Overwogen naar Neutraal en het koersdoel van 48,00 naar 32,50 euro. Dit bleek uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. Volgens de analisten heeft ArcelorMittal goed werk verricht in het verlagen van de schulden en het belonen van de aandeelhouders. De volumes en de prijzen staan volgens JPMorgan echter onder druk, en het winstmomentum verslechtert. Dat rechtvaardigt een meer voorzichtige houding, aldus de analisten, die ook geen grote aanvullende inkoop van eigen aandelen meer verwachten. Het aandeel ArcelorMittal sloot dinsdag op 24,80 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.