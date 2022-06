Europese beurzen openen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, vermoedelijk in afwachting wat de voorzitter van de Amerikaanse Federal Reserve, Jerome Powell, vandaag te zeggen heeft voor het Congress.

IG voorziet een openingsverlies van 154 punten voor de Duitse DAX, een min van 68 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 68 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger, maar hielden de winst bescheiden, terwijl Wall Street opgewekt de week begon na een vrije maandag.

"Het opveren van de risicovolle activa komt op stoom, met de Amerikaanse markten die het voortouw nemen in de middaghandel", zei Chris Beauchamp van IG.

Er komen deze week geen grote centrale banken meer met renteverhogingen en dat zal hebben geholpen om het sentiment te stabiliseren, volgens Beauchamp. "Sowieso hadden de markten vorige week een diep punt bereikt dat in elk geval een sprongetje omhoog op de korte termijn beloofde."

De markt wordt geholpen door uitspraken van voorzitter Christine Lagarde dat de Europese Centrale Bank volgende maand de rente gewoon gaat verhogen, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank. Ook de plannen om te voorkomen dat de rentes op staatsleningen van verschillende eurozonelanden te veel uiteen gaan lopen worden iets duidelijker.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING wordt het in de tweede helft van het jaar waarschijnlijk iets beter voor beleggers. "Voor zowel aandelen als de meeste obligatiecategorieën zit er naar onze mening wat herstel in het vat", aldus de marktvolger.

De Verenigde Staten praten met Canada en andere bondgenoten over een prijsplafond voor Russische olie, om de opbrengsten voor Moskou verder te beperken, zei de Amerikaanse minister van financiën maandag.



Bedrijfsnieuws



De luchtvaart herstelt zich boven verwachting, wat goed kan zijn voor aandelen van Europese luchtvaarders en vliegtuigbouwers, stelde JPMorgan. Branchevereniging IATA voorziet dit jaar een groei van 98 procent, waar in oktober nog 51 procent was voorzien. Het wordt een uitdaging om aan de vraag te voldoen. Air France-KLM daalde 4,5 procent en Airbus bijna een procent.

In België stonden de koersen van telecomaandelen onder druk na een spectrumveiling. Orange Belgium beperkt het koersverlies tot minder dan een procent, maar de koers van het aandeel Telenet daalde ruim 7,5 procent, net als Proximus.

Online supermarkt Ocado heeft met de uitgifte van bijna 73 miljoen aandelen 578 miljoen Britse pond opgehaald. De aandelen werden tegen een korting van ruim 9 procent aangeboden. Het aandeel daalde dinsdag in Londen met 2,5 procent.

Euro STOXX 50 3.494,00 (+0,70%)

DAX 13.292,40 (+0,20%)

CAC 40 7.152,05 (+0,42%)

SMI 10.490,40 (+0,04%)

AEX 648,03 (+1,03%)

BEL 20 3.736,32 (+0,37%)

FTSE MIB 22.089,41 (+0,39%)

IBEX 35 8.235,60 (-0,61%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag lager.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag juist nog flink hoger nadat koopjesjagers de handelsvloer betraden, na een lang weekend omdat Wall Street maandag gesloten was voor een feestdag.



De positieve stemming was volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral te danken aan koopjesjagers. Hij waarschuwde dat dit mogelijk niet meer is dan een zogeheten

'dead cat bounce': een stuiter gevolgd door een verdere daling.



Maandag werd in New York niet gehandeld. Vorige week verloren de indexen op Wall Street flink terrein als gevolg van de rente- en recessievrees. De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag dat een recessie "niet onafwendbaar is". Volgens economen van Goldman Sachs is de kans op een recessie in de VS in het komende jaar toegenomen van 15 naar 30 procent.

James Bullard van de Federal Reserve verwacht dat de economie in de Verenigde Staten de komende maanden verder zal groeien.

"Bullard zei gisteren dat de Amerikaanse economie niet gaat krimpen en sterker zal groeien dan de marktverwachtingen. Feit blijft dat de Amerikaanse economie slechts één raming verwijderd is van een recessie", aldus Aslam. Ook is nog altijd onduidelijk wanneer de inflatie in de VS zal pieken, "en dit is nog zorgwekkender voor beleggers en handelaren."

's Middags bleken de bestaande woningverkopen in de VS zoals verwacht te zijn gedaald in mei, terwijl de activiteitenindex van de Chicago Fed in mei daalde tot het nulpunt, wat wijst op stabiele activiteit zonder groei of krimp.

De rente op tienjarige Amerikaanse staatsleningen steeg fors, van 3,238 procent vrijdag tot 3,298 procent. Bitcoin steeg 2 procent tot 20.924 dollar, na het dieptepunt onder 18.000 dollar enkele dagen eerder.

Bedrijfsnieuws

De winsten werden over een breed front genoten. Energieaandelen gingen aan de leiding, met een koerswinst van 6 procent voor Exxon Mobil.

Ook groei-aandelen, zoals chipmaker Nvidia en softwareberijf Palantir Technologies waren in trek, met stijgingen van 4 en 6 procent. Tesla steeg 9 procent en Roku 8 procent.

Huizenbouwer Lennar wist in het tweede kwartaal de verwachtingen te verslaan, maar ziet de vraag in het lopende derde kwartaal vertragen. De snel stijgende rente en inflatie maken dat veel huizenkopers een pas op de plaats maken en nog eens goed nadenken voor ze een nieuw huis kopen, aldus CEO Stuart Miller van Lennar. Het aandeel won 1,6 procent.

JetBlue heeft het bod op sectorgenoot Spirit Airlines verhoogd van 31,50 naar 33,50 dollar per aandeel. JetBlue verspeelde zijn aanvankelijke koerswinst en verloor 1,4 procent en Spirit won 8 procent.

Voedselproducent Mondelez International neemt Clif Bar over voor tenminste 2,9 miljard dollar. Mondelez won 1,8 procent.

Kellogg splitst een deel van het bedrijf af. Dat maakte de Amerikaanse voedingsmiddelenfabrikant dinsdag bekend. Het betreft een afsplitsing van de graan- en plantaardige producten in Canada, de VS en de Caraïben. Deze activiteiten zijn samen goed voor 20 procent van de groepsomzet. Kellogg wil sneller groeien en richt daarom meer en meer op snacks. Het aandeel steeg 2 procent.

S&P 500 index 3.764,79 (+2,45%)

Dow Jones index 30.530,25 (+2,15%)

Nasdaq Composite 11.069,30 (+2,51%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 26.229,26 (-0,1%)

Shanghai Composite 3.295,95 (-0,3%)

Hang Seng 21.291,75 (-1,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0491. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0532 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog 1,0558 op de borden.

USD/JPY Yen 136,21

EUR/USD Euro 1,0491

EUR/JPY Yen 142,89

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Mei (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Juni (NL)

06:30 Consumptie huishoudens - April (NL)

06:30 Investeringen - April (NL)

10:30 Consumenten- en producentenprijzen - Mei (VK)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Getuigenis Fed-voorzitter Powell monetair beleid in Senaat (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen - Juni vlpg (eur)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten