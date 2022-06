Galapagos neemt CellPoint en AboundBio over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Galapagos

(ABM FN-Dow Jones) Galapagos neemt Cellpoint en Aboundbio over om toegang tot celtherapie van de volgende generatie te versnellen. Dat maakte het biotechbedrijf dinsdag bekend. Het bedrijf betaalt 125 miljoen euro voor CellPoint in contanten, met mijlpaalbetalingen tot 100 miljoen euro.

Voor Aboundbio betaalt Galapagos 14 miljoen dollar. Galapagos positioneert met de overname zich op de markt voor kankertherapieen van de volgende generatie en breidt portfolio en capaciteiten daarmee aanzienlijk uit, stelt het bedrijf. Het gaat om zogenaamde CAR-T-celtherapie, die gebruikmaken van witte bloedcellen die beschadigde cellen aanvallen en opruimen. CellPoint ontwikkelde samen met Lonza een gedecentraliseerd point-of-care toeleveringsmodel voor celtherapieen, dat complexe logistiek vermijdt bij het uitvoeren van klinische studies van dit type. Resultaten van de eerste twee studies op dit platform worden in de eerste helft van 2023 verwacht. Validatie van het toeleveringsmodel kan dan snel volgen, verwacht Galapagos. Daarna wil Galapagos binnen drie jaar drie nieuwe CAR-T-kandidaten van de volgende generatie klinisch testen, met behulp van de bibliotheek van AboundBio. De capaciteiten van Aboundbio zijn geheel gebaseerd op menselijke antilichamen. In combinatie en met ondersteuning van Galapagos ziet het bedrijf kans op een doorbraak uit het behandelingsparadigma CAR-T-therapie. Bron: ABM Financial News

