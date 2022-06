Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag hoger gesloten, deels opverend na de sterke daling van vorige week, omdat krap wereldwijd aanbod van olie weer de aandacht krijgt na een lang weekend voor handelaren in de Verenigde Staten. Een future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 110,65 dollar. Brent-olie noteerde 0,4 procent hoger op 114,52 dollar. Maandag waren de Amerikaanse markten gesloten voor een feestdag. "De oliemarkt blijft op de korte termijn te krap en toenemende verwachtingen van hardere sancties tegen Russische olie zouden de vraag hier bijzonder sterk houden", zei Edward Moya van OANDA. Vorige week stond de olieprijs op het hoogste niveau in bijna drie maanden, maar daalde toen na renteverhogingen door de Federal Reserve en andere centrale banken. Die riepen zorgen op over een mogelijke recessie, wat leidde tot een sterke verkoopgolf van aandelen en andere beleggingen. Dinsdag veerden de aandelenbeurzen op Wall Street weer op.

Maandag bleek dat China aanzienlijk meer Russische olie importeerde in mei. De olieprijs steeg daarop. "De grote kortingen op Russische olie zijn duidelijk te aanlokkelijk voor Chinese kopers. In theorie zou de mondiale markt makkelijker de Europese boycot tegen Russische olie die over zee wordt aangevoerd moeten kunnen opvangen, als er meer overschot aan Russisch olie naar China en India vloeit", stelde Warren Patterson van ING. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.