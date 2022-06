AEX zet herstel door

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gestegen. Bij een slot van 648,03 punten steeg de AEX 1,0 procent.

Het positieve sentiment is volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral te danken aan koopjesjagers, al waarschuwt hij voor het gevaar dat het herstel niet meer is dan een zogeheten dead cat bounce.



Volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx ligt een belangrijk steunniveau van de AEX rond de 632 en 633 punten. Nu de index daarboven noteert, zou de AEX mogelijk een flinke opleving kunnen laten zien en kan dit een interessant lange termijn koopmoment betekenen voor beleggers.

Op macro-economisch vlak was er dinsdag aandacht voor de Chicago Fed index en de bestaande woningverkopen in de VS.

De Chicago Fed index was in mei nog maar net positief, met een stand van +0,01. In april noteerde de index op +0,40. Verder daalden de bestaande woningverkopen in de VS in mei met 3,4 procent, gelijk aan de verwachting.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0558. WTI-olie kostte dinsdag ruim 112 dollar. De Europese obligatierentes stabiliseerden.

Stijgers en dalers

In de AEX deden chipproducenten goede zaken. ASML won ruim 3 procent en ASMI bijna 3 procent. Besi steeg zo'n 1,5 procent, ondanks een koersdoelverlaging van Berenberg. Adyen won ruim 2 procent. Hekkensluiter Just Eat Takeaway verloor ruim 3 procent.

In de Midkap won Alfen meer dan 5 procent en Fugro zo'n 4 procent. Flow Traders en Air France-KLM leverden respectievelijk 2,5 en 4,5 procent in.

Bij de smallcaps deed Avantium goede zaken, met een plus van ruim 5 procent. Ook Vivoryon steeg meer dan 5 procent. Avantium kondigde een samenwerking aan in de textielwaardeketen.

Verder won BAM bijna 4 procent na de verkoop van het belang in Wayss & Freytag met een boekwinst van 50 miljoen euro. ING sprak van goed nieuws en merkte op dat deze verkoop één van de belangrijkste stappen is in het lopende desinvesteringsprogramma.

Fastned leverde bijna 3 procent in.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteren de Amerikaanse beurzen tot 3 procent in het groen.