Kellogg splitst onderdelen af

(ABM FN-Dow Jones) Kellogg splitst een deel van het bedrijf af. Dat maakte de Amerikaanse voedingsmiddelenfabrikant dinsdag bekend. Het betreft een afsplitsing van de graan- en plantaardige producten in Canada, de VS en de Caraïben. Deze activiteiten zijn samen goed voor 20 procent van de groepsomzet. Kellogg wil sneller groeien en richt daarom meer en meer op snacks. Als drie nieuwe entiteiten zullen de activiteiten beter tot hun recht komen, meent het bedrijf, die op een later moment de nieuwe namen zal onthullen. Het aandeel Kellogg noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 8,3 procent hoger. Bron: ABM Financial News

