Lennar ziet huizenkoper weifelen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Lennar ziet de vraag naar nieuwe woningen vertragen, terwijl de omzet in het tweede kwartaal nog hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek dinsdag uit cijfers van de Amerikaanse huizenbouwer. "Een vlotte verdubbeling van de rente in de afgelopen zes maanden, in combinatie met een versnelling van de prijsstijging, zet veel kopers ertoe aan even een pas op de plaats te maken en nog eens goed na te denken", aldus CEO Stuart Miller. Dit begon zich na afloop van het tweede kwartaal af te tekenen. De omzet van de bouwer kwam afgelopen kwartaal uit op 8,4 miljard dollar tegen 6,4 miljard dollar een jaar eerder. De verwachting lag op 8,1 miljard dollar. De brutomarge kwam uit op 29,5 procent, een stijging met 340 basispunten. De nettowinst bedroeg ruim 1,3 miljard dollar tegen 831 miljoen dollar een jaar eerder. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 4,69 dollar, waar de markt vooraf rekende op 3,98 dollar. Outlook Voor het derde kwartaal verwacht het bedrijf uit Miami een brutomarge van 28,5 tot 29,5 procent op de verkoop van woningen. Daarnaast denkt Lennar 17.000 tot 18.500 woningen op te leveren en 16.000 tot 18.000 nieuwe opdrachten binnen te halen. Aan het einde van het tweede kwartaal had Lennar opdrachten in de portefeuille voor de bouw van 28.624 huizen. Het aandeel Lennar noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs in New York 0,4 procent hoger. Bron: ABM Financial News

