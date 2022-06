Futures voorspellen groene opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures voorspellen dinsdag een hogere opening voor Wall Street. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 1,8 procent hoger. Beleggers zijn positief gestemd na een lang weekend. Dit is volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade vooral te danken aan koopjesjagers, al waarschuwt hij voor het gevaar dat dit niet meer is dan een zogeheten dead cat bounce.



Maandag werd in New York niet gehandeld vanwege Juneteenth. Vorige week verloren de indexen op Wall Street flink terrein als gevolg van de rente- en recessievrees.



De Amerikaanse president Joe Biden zei maandag dat een recessie "niet onafwendbaar is". Volgens economen van Goldman Sachs is de kans op een recessie in de VS in het komende jaar toegenomen van 15 naar 30 procent. James Bullard van de Federal Reserve verwacht dat de economie in de Verenigde Staten de komende maanden verder zal groeien. Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de Chicago Fed index en de bestaande woningverkopen, beide over de maand mei. De euro/dollar noteert rond lunchtijd op 1,0559. WTI-olie kost ruim 110 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente stijgt licht, naar 3,28 procent. Bedrijfsnieuws Huizenbouwer Lennar wist in het tweede kwartaal de verwachtingen te verslaan, maar ziet de vraag in het lopende derde kwartaal vertragen. Het aandeel stijgt voorbeurs 5,5 procent. JetBlue heeft het bod op sectorgenoot Spirit Airlines verhoogd van 31,50 naar 33,50 dollar per aandeel. Voedselproducent Mondelez International neemt Clif Bar over voor tenminste 2,9 miljard dollar. Slotstanden vrijdag De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 3.674,84 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 29.888,78 punten en Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 10.798,35 punten. Bron: ABM Financial News

