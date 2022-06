Beursblik: kans op ECB-renteverhoging 50 basispunten stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De invoering van een stevig antifragmentatie-instrument door de Europese Centrale Bank zou de kans op een renteverhoging met 50 basispunten in juli vergroten. Dit stelden strategen van JPMorgan dinsdag in een rapport. Tijdens haar spoedvergadering vorige week kondigde de ECB volledige flexibiliteit aan bij herinvesteringen in het Pandemic Emergency Purchase Program en maakte het bekend dat het een zogeheten antifragmentatie-instrument in wil voeren. Hiermee moet worden voorkomen dat de spread tussen Europese obligatierentes te groot wordt. "Op de korte termijn zijn wij van mening dat het gerichte en potentiële vroegtijdige gebruik van PEPP-herinvesteringen de volatiliteit zou kunnen beperken, maar de vaagheid van details zou enige toenemende druk kunnen veroorzaken", aldus JPMorgan. Hoewel de markt een renteverhoging van 50 basispunten niet uitsluit, benadrukte hoofdeconoom Philip Lane van de ECB maandag nogmaals dat het zo goed als vast staat dat de ECB de rente in juli met 25 basispunten verhoogt. Tijdens een bijeenkomst in Londen gaf Lane ook aan dat in september mogelijk een grotere renteverhoging wacht, meldde Reuters. De euro/dollar noteert dinsdagochtend 0,5 procent hoger op 1,0568. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.