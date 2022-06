Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag hoger, mede dankzij een hogere openingsindicatie voor Wall Street. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 1,2 procent op 409,00 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,9 procent naar 13.392,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 1,8 procent met een stand van 6.024,66 punten. De Britse FTSE steeg dinsdag 0,8 procent naar 7.180,43 punten. De markt wordt wat geholpen door uitspraken van voorzitter Christine Lagarde dat de Europese Centrale Bank volgende maand de rente gewoon gaat verhogen, aldus econoom Jim Reid van Deutsche Bank, terwijl ook de plannen om te voorkomen dat de rentespreads binnen de eurozone oplopen iets duidelijker worden. Volgens investment manager Simon Wiersma van ING wordt het waarschijnlijk iets beter voor beleggers in de tweede helft van dit jaar. "Voor zowel aandelen als de meeste obligatiecategorieën zit er naar onze mening wat herstel in het vat", aldus de marktvolger. Olie werd dinsdag duurder. Een augustus-future West Texas Intermediate noteerde 2,3 procent in het groen op 110,50 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 115,81 dollar werd betaald, een stijging van 1,4 procent. De Verenigde Staten praten met Canada en andere bondgenoten over een prijsplafond voor Russische olie, om zo de opbrengsten voor Moskou verder te beperken. Dit zei de Amerikaanse minister van financiën maandag, meldde onder meer persbureau Reuters.



Vandaag gaat de aandacht uit naar twee cijfers die in de VS naar buiten komen en dat zijn de activiteitenindex van de Fed van Chicago en de bestaande woningverkopen, in beide gevallen over mei. Sprekers zijn er vandaag voldoende. Zo spreekt bijvoorbeeld de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Cleveland Loretta Mester en verder de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. De euro/dollar noteerde op 1,0570. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0528 en maandag rond 22.00 uur stond er een stand van 1,0507 op de borden.



Bedrijfsnieuws Het marktbeeld vertoonde een geanimeerde stemming met in Parijs twee zeer bescheiden minnen en in Frankfurt vier. Koploper in Parijs was de koers van het aandeel Saint-Gobain met 4,2 procent en in Frankfurt van Beiersdorf met 4,3 procent. In België stonden de koersen van telecomaandelen onder druk na een spectrumveiling. Orange Belgium beperkt het koersverlies tot minder dan een procent, maar de koers van het aandeel Telenet daalde 3,4 procent en Proximus zelfs meer dan 7 procent. Online supermarkt Ocado heeft met de uitgifte van bijna 73 miljoen aandelen 578 miljoen Britse pond opgehaald. De aandelen werden tegen een korting van ruim 9 procent aangeboden. De koers van het aandeel daalt dinsdag in Londen met 4,9 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen leken dinsdag een hogere opening tegemoet te gaan. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,8 procent in het groen. Wall Street was maandag gesloten. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News