Valuta: euro richting 1,06 dollar

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rond 1,0570 dollar in een markt die vooral uitkijkt naar de verantwoording die voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell woensdag voor de Amerikaanse Senaat aflegt voor het gevoerde monetaire beleid. "De markt blijft alert op inflatiecijfers en rentebeleid", aldus valutahandelaar valutahandelaar Paul Erdmann van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Powell zal morgen nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het eerstvolgende inflatiecijfer van de Verenigde Staten komt volgende week naar buiten met de publicatie van de inkomens en bestedingen", aldus Erdmann. Vandaag gaat de aandacht uit naar twee cijfers die in de VS naar buiten komen en dat zijn de activiteitenindex van de Fed van Chicago en de bestaande woningverkopen, in beide gevallen over mei. Sprekers zijn er vandaag voldoende. Zo spreekt de voorzitter van de Fed van Richmond Thomas Barkin, van Cleveland Loretta Mester en verder de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen. De euro noteerde dinsdag 0,7 procent hoger op 1,0582 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8593 Britse pond. Het Britse pond steeg dinsdag 0,5 procent en noteerde op 1,2314 dollar. Bron: ABM Financial News

