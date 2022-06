'VS praat met bondgenoten over prijsplafond Russische olie' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten praten met Canada en andere bondgenoten over een prijsplafond voor Russische olie, om zo de opbrengsten voor Moskou verder te beperken. Dit zei de Amerikaanse minister van financiën maandag, meldde onder meer persbureau Reuters. Dergelijke prijsafspraken moeten de energierestricties van Europa, de Verenigde Staten, het VK en anderen versterken en de olie-inkomsten van Poetin verlagen. Volgens Yellen kan een prijsplafond er ook voor zorgen dat er geen 'spillover'-effect ontstaat voor lage inkomens- en ontwikkelingslanden die worstelen met hoge kosten voor voedsel en energie. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.