AEX zet stijging door, ArcelorMittal en ASMI aan kop

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs bouwt de winsten van maandag uit.

De AEX stijgt rond de klok van elf uur 1,4 procent naar 650,58 punten.

Econoom Jim Reid van Deutche Bank ziet wat lichtpuntjes, "na de slechtste week voor aandelen sinds maart 2020".

De markt wordt wat geholpen door uitspraken van voorzitter Christine Lagarde dat de Europese Centrale Bank volgende maand de rente gewoon gaat verhogen, aldus Reid, terwijl ook de plannen om te voorkomen dat de rentespreads binnen de eurozone oplopen, iets duidelijk worden.

Beleggers moeten volgens analist Salah Bouhmidi van IG Nederland echter op hun hoede zijn. "Het huidige bullish momentum zou van korte duur kunnen zijn."

Veel nieuws is er vandaag niet. Vanmiddag in de VS staan cijfers over de huizenmarkt op de agenda, net als de Chicago Fed index.

De euro/dollar handelt op 1,0574 en olie wordt duurder.

Stijgers en dalers

In de AEX ging ArcelorMittal aan de leiding met een koerswinst van 3,3 procent, op de voet gevolgd door ASMI, dat 3,2 procent stijgt.

Verder winnen Adyen en ING 2,8 en 2,6 procent.

De enige daler in de hoofdindex met meer dan een procent is Just Eat Takeaway met een verlies van 1,9 procent.

In de Midkap stijgt ABN AMRO 3,3 procent en OCI 4,4 procent. Air France-KLM en Flow Traders dalen 1,0 en 1,4 procent.

Bij de smallcaps gaat Avantium aan de leiding met een koerswinst van 5,6 procent. Avantium kondigde een samenwerking aan in de textielwaardeketen.

Verder won BAM 4,1 procent na de verkoop van het belang in Wayss & Freytag met een boekwinst van 50 miljoen euro. ING sprak van goed nieuws en merkte op dat deze verkoop één van de belangrijkste stappen is in het lopende desinvesteringsprogramma.

Fastned leverde 2,1 procent in.