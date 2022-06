Ajax tekent deal met Unibet Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft een meerjarige overeenkomst getekend met Unibet, een aanbieder van online sportweddenschappen. Dit maakte de Amsterdamse beursgenoteerde voetbalclub dinsdag bekend. Financiële details werden niet gedeeld. De samenwerking volgt nadat Unibet op 8 juni een vergunning heeft gekregen voor het aanbieden van online kansspelen in Nederland. Unibet maakt deel uit van Kindred Group, één van 's werelds grootste beursgenoteerde online kansspelaanbieders. Bron: ABM Financial News

