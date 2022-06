Online supermarkt Ocado haalt bijna 600 miljoen pond op Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ocado Group heeft met een aandelenuitgifte 578 miljoen Britse pond opgehaald. Dit maakte de Britse online supermarkt bekend. Er werden 72,7 nieuwe aandelen uitgegeven tegen een koers van 7,95 pond. Dat komt neer op een korting van 9,4 procent ten opzichte van de slotkoers van maandag. Daarnaast heeft Ocado een lening afgesloten van 300 miljoen pond bij een groep internationale banken. Extra financiering is volgens de online supermarkt niet nodig, nu de kasstroom positief wordt. Ocado herhaalde de outlook voor dit jaar, die neerkomt op een omzetgroei van circa 15 procent in 2022. Het aandeel Ocado daalt dinsdag 4,6 procent naar 8,37 pond. Bron: ABM Financial News

