AEX maakt zich op voor licht hogere opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting licht hoger van start. Futures op de AEX wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van krap een half procent.

Maandag kreeg het Damrak tijd om op adem te komen, na een week waarin de hoofdindex maar liefst zeven procent prijs gaf door rentevrees. Zonder impulsen van Wall Street, dat de deuren gesloten hield, koerste de AEX gisteren krap een procent hoger naar 641,43 punten.

Futures op Wall Street wijzen op een groene opening vanmiddag en in Azië vinden de beurzen overtuigend de weg omhoog.

De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, moest in de afgelopen 11 handelsweken op weekbasis maar liefst 10 keer terrein prijsgeven, nu de Federal Reserve de rente agressief verhoogt om de inflatie onder controle te krijgen, waarbij het risico wordt ingecalculeerd dat het beleid tot een recessie zal leiden. De S&P is sinds het neerzetten van de hoogste stand ooit begin dit jaar met bijna een kwart gedaald.

Volgens analist Salah Bouhmidi van IG blijven de aandelenmarkten gespannen en de volatiliteit hoog zolang de inflatie niet onder controle is. "De producentenprijzen in Duitsland zijn een goed voorbeeld van hoe ernstig de inflatie is", aldus Bouhmidi.

Maandag werd bekend dat de Duitse producentenprijzen in mei op jaarbasis met 33,6 procent zijn gestegen, na een stijging van 33,5 procent in april. Op maandbasis bedroeg de inflatie 1,6 procent. In de regel worden stijgende producentenprijzen doorberekend aan de consumenten en leiden zij met vertraging tot hogere consumentenprijzen.

Beleggers zullen deze week dan ook weer met argusogen kijken naar inflatiecijfers die worden vrijgegeven. Woensdag wordt onder meer de de Britse inflatie in mei vrijgegeven en vrijdag is Japan aan de beurt. Deze week zal ook Fed-voorzitter Jerome Powell voor de Senaat verschijnen en een toelichting geven over het monetaire beleid van de centrale bank.

Marktanalist wijzen er ondertussen wel op dat de waarderingen van bedrijven met een sterke marktpositie, juist goed kunnen gedijen bij een inflatoire omgeving, en datzelfde geldt voor financiële waarden, die juist jarenlang gebukt gingen onder de negatieve rente.

In Azië gaat de Nikkei index in Tokio vanochtend aan kop met een stijging van 2,5 procent. Hongkong en Sydney volgen met winsten van ongeveer anderhalf procent.

De gouverneur van de Reserve Bank of Australia, Philip Lowe, zei vanochtend in een toespraak dat hij verwacht dat de inflatie in Australië tegen het einde van dit jaar zal pieken op ongeveer zeven procent, en dat de corona gerelateerde verstoringen van de toeleveringsketen geleidelijk zullen verdwijnen.

De handel in Amerikaanse olie-futures ging vanochtend weer van start met een stijging van bijna twee procent naar 111,52 dollar per vat. Maandag was er geen handel vanwege een feestdag in de VS. Het muntpaar euro/dollar noteerde vanochtend stabiel op 1,0516.

Beleggers hebben vandaag oog voor de vrijgave van de Chicago Fed index in mei en de bestaande woningverkopen in de VS in mei. Dit laatste cijfer wordt met enige vrees tegemoet gezien, nu de scherp opgelopen Amerikaanse hypotheekrente het vertrouwen in de huizenmarkt ondermijnt.

Vorig jaar bedroeg de rente voor een hypotheek in de VS met een rentevaste periode van 30 jaar nog minder dan 3 procent. Inmiddels is dit opgelopen naar meer dan 6 procent.

Bedrijfsnieuws

Berenberg heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 65,00 naar 55,00 euro, maar handhaafde het Houden advies.



Bouwbedrijf BAM verkocht het aandelenbelang in werkmaatschappij Wayss & Freytag Ingenieurbau met een boekwinst van ongeveer 50 miljoen euro. Met de boekwinst was geen rekening gehouden bij de eerder gepubliceerde winstverwachting voor 2022, die een verbetering van de gecorrigeerde EBITDA-marge ten opzichte van 2021 inhoudt.

Galapagos verhoogde zijn kapitaal met de uitgifte van ruim 80.000 nieuwe aandelen.

Slotstanden Wall Street van vrijdag

De S&P 500 won vrijdag 0,2 procent op 3.674,84 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 29.888,78 punten en Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 10.798,35 punten.