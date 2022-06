Berenberg verlaagt koersdoel Besi Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft het koersdoel voor BE Semiconductor Industries verlaagd van 65,00 naar 55,00 euro, maar handhaafde het Houden advies. Dit bleek dinsdag uit een sectorrapport van analist Trion Reid. Volgens hem heeft hybrid bonding van Besi de toekomst en de vooruitzichten worden steeds beter. Maar de piek in de huidige cyclus was in de tweede helft van vorig jaar of in de eerste maanden van dit jaar, zo zei CEO Richard Blickman volgens de analist tijdens een seminar in Zürich. De meeste eindmarkten, en dan vooral die voor smartphones, vertragen, met uitzondering van automotive, die juist tijdens de coronacrisis de meeste klappen kreeg. Vooral de markt voor smartphones is erg belangrijk voor Besi en Berenberg verwacht dat 2022 een zwakker jaar wordt, zoals die er vaker zijn na een aantal sterke jaren. Reid denkt dat aandelen Besi in de komende periode kunnen worden opgepikt op een lager niveau. Het aandeel Besi sloot maandag op 48,61 euro. Bron: ABM Financial News

