Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan dinsdag een hogere opening tegemoet, na de voorzichtige winsten op maandag.

IG voorziet een openingswinst van 83 punten voor de Duitse DAX en een plus van 40 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 36 punten hoger te openen.

De Europese beurzen zijn maandag hoger geëindigd.

Het was een rustige handelsdag omdat Wall Street de deuren gesloten hield vanwege de viering van Juneteenth. Dat betekende een adempauze voor de Europese beurzen, die vorige week flink onder druk stonden vanwege de mondiale rentevrees.

En het leed is nog niet geleden, denkt marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. "Het eind van de huidige verkoopgolf is nog niet in zicht", aldus de marktkenner.

Niet alleen een streng monetair beleid en de torenhoge inflatie baren de markten zorgen, ook de gevolgen van de oorlog in Oekraïne en economische zwakte spelen een rol. Volgens Aslam is een recessie in Europa, het VK en de VS eigenlijk niet te voorkomen.

"Het voornaamste probleem met een potentiële recessie is dat, in tegenstelling tot eerdere recessies, centrale banken dit keer niet in staat zullen zijn om een gemakkelijke weg voor zichzelf te vinden door geld te drukken en een gematigd monetair beleid te voeren", aldus Aslam.

Op macro-economisch vlak was het maandag rustig. De producentenprijzen in Duitsland zijn in mei met 33,6 procent gestegen op op jaarbasis, nagenoeg gelijk aan de prijsstijging een maand eerder.

In Frankrijk slaagde zittend president Emmanuel Macron er zondag niet in om met zijn coalitie een meerderheid te krijgen in het parlement. Volgens analisten van Citigroup wordt het hierdoor een stuk lastiger voor Macron om hervormingen voor te voeren en is zijn politieke kapitaal door de verkiezingsuitslag behoorlijk uitgehold.

De Duitse tienjaarsrente noteerde maandag op 1,73 procent en de Italiaanse variant op 3,65 procent.

Bedrijfsnieuws

In Frankfurt deed MTU Aero Engines goede zaken, met een plus van ruim 5 procent en belandde Qiagen onderaan in de DAX met een verlies van bijna 3 procent.

In Parijs was Renault koploper met een winst van bijna 10 procent. Onderaan in de CAC 40 stond Saint Gobain, dat 4 procent moest laten gaan.

Renault kan zichzelf relevant maken in een veranderende auto-industrie door te investeren in de elektrische auto's van Nissan en de brandstofmotortak in te krimpen. Dat stelden analisten van Jefferies, die het koersdoel verhoogden van 22,00 naar 40,00 euro en een koopadvies gaven.

EasyJet rekent erop dat het deze zomer vanwege de operationele problemen in de Europese luchtvaart passagiers moet omboeken en dat de operationele kosten hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien. Easyjet denkt in het lopende kwartaal, dat op 30 juni eindigt, circa 140.000 vluchten te kunnen uitvoeren met 22 miljoen passagiers. Het aandeel steeg 1,5 procent.

IATA meldde maandag dat de mondiale luchtvaartindustrie dit jaar minder dan 10 miljard dollar verlies zal lijden en in Noord-Amerika is de branche weer winstgevend, omdat het herstel van de coronacrisis sneller gaat dan eerder werd verwacht. Air France-KLM en Lufthansa stegen zo'n 8 procent.

Bayer heeft een vierde rechtszaak gewonnen in de VS, waar geclaimd werd dat onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker heeft veroorzaakt. Een jury in Oregon oordeelde dat dit niet het geval was. Het aandeel Bayer steeg maandag ruim een procent.

Atos ziet zijn CFO Stephane Lhopiteau vertrekken, nu het bedrijf zichzelf opsplitst en twee andere financieel directeuren heeft aangewezen voor de twee nieuwe bedrijven. Opvolger wordt zijn plaatsvervanger Nathalie Senechault. Het aandeel Atos steeg 1,5 procent.

De Franse farmaceut Valneva sloot liefst 29 procent hoger, nadat bekend werd dat het Amerikaanse Pfizer een belang zal nemen van 8,1 procent.

De Ierse bouwmaterialenspecialist Kingspan verwacht sterke halfjaarcijfers in augustus te presenteren, maar ziet ook de orderinstroom onder druk staan. Het aandeel verloor maandag ruim 11 procent.

Euro STOXX 50 3.465,56 (+0,8%)

STOXX Europe 600 407,14 (+1,0%)

DAX 13.265,60 (+1,1%)

CAC 40 5.920,09 (+0,6%)

FTSE 100 7.121,81 (+1,5%)

SMI 10.485,91 (+),3%)

AEX 641,43 (+0,9%)

BEL 20 3.722,42 (+0,2%)

FTSE MIB 22.004,05 (+1,0%)

IBEX 35 8.286,00 (+1,7%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street gaat dinsdag een hogere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen waren maandag nog gesloten vanwege Juneteenth, een nationale feestdag die het einde van de slavernij in de Verenigde Staten herdenkt.

Wall Street kreeg vorige week flinke klappen te verwerken, waarbij de Dow Industrial voor het eerst sinds januari 2021 onder de 30.000 punten dook.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda beginnen zelfs de meest fervente 'buy-the-dip' beleggers te beseffen dat de hoge inflatie een bedreiging is, "met centrale banken die bereid zijn om de wereld in een economische vertraging en mogelijke recessie te brengen om er bovenop te komen."

De renteangst houdt vermoedelijk nog wel even aan, want door de hardnekkige inflatie is het vrijwel zeker dat centrale banken voorlopig 'hawkish' blijven, aldus Credit Suisse.

Later deze week geeft de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres tekst en uitleg over het monetaire beleid van de centrale bank. Het cijferseizoen in de VS is zo goed als voorbij. Later deze week opent onder meer pakketbezorger FedEx nog de boeken.

WTI-olie werd afgelopen week op weekbasis ruim 9 procent goedkoper.

Ook bitcoin staat momenteel flink onder druk, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"De verschrikkingen van 2018 en 2017 zijn terug in de cryptomarkt, en cryptohandelaren zijn er niet alleen erg nerveus over, maar velen verliezen ook hun vertrouwen in crypto's naarmate de huidige verkoopgolf toeneemt. In het weekend kreeg bitcoin nog een pak slaag en dook de prijs niet alleen onder het belangrijke steunniveau van 20.000 dollar, maar ook even onder de 19.000 dollar", aldus Aslam.

S&P 500 index 3.674,84 (+0,2% - slotstand vrijdag)

Dow Jones index 29.888,78 (-0,1% - slotstand vrijdag)

Nasdaq Composite 10.798,35 (+1,4% - slotstand vrijdag)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren dinsdag over de brede linie hoger.

Nikkei 225 26.362,98 (+2,3%)

Shanghai Composite 3.321,24 (+0,2%)

Hang Seng 21.466,03 (+1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0523. Bij het sluiten van de Europese beurzen op maandag bewoog het muntpaar op 1,0530.

USD/JPY Yen 135,12

EUR/USD Euro 1,0523

EUR/JPY Yen 142,20

MACRO-AGENDA:

14:30 Chicago Fed index - Mei (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Mei (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

- Geen agendapunten