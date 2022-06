Kabinet laat kolencentrales harder draaien

(ABM FN-Dow Jones) Het kabinet laat kolencentrales de komende tijd weer harder draaien zodat huishoudens deze winter niet in de kou zitten. Dit maakte minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie maandag bekend op een persconferentie.

Het kabinet kondigt daarmee het eerste niveau van een gascrisis af, wat gelijk staat aan een vroegtijdige waarschuwing, aldus Jetten.

"Het risico van niets doen is te groot geworden", vindt de minister.

Door de kolencentrales harder te laten draaien wordt minder aardgas gebruikt. Dat kan niet zomaar, want in de Nederlandse wet is vastgelegd dat kolencentrales op maximaal 35 procent van hun capaciteit mogen draaien zodat de CO2-uitstoot wordt beperkt.

Daarom is besloten om deze productiebeperking voor de jaren 2022 tot 2024 terug te draaien. Dit heeft gevolgen voor de CO2-uitstoot, aldus Jetten, en dus zal het kabinet andere maatregelen nemen om de uitstoot te compenseren. De minister zal die tijdens Prinsjesdag bekendmaken.

Volgens Jetten is er geen sprake van een tekort in de komende weken en maanden en Nederland loopt voorop qua extra import. Het kabinet is momenteel bezig om de Nederlandse gasopslagen verder te vullen, boven de Europese norm, aldus Jetten. Eerder werd al bekend dat er aanvoer is van vloeibaar gas uit andere delen van de wereld.

In de persconferentie werd ook gesproken over Gronings gas door staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief. Hoewel de elf productielocaties van het Groningse gasveld openblijven "op de waakvlam", aldus Vijlbrief, is het nog steeds het voornemen van het kabinet om het gasveld in 2023 of 2024 te sluiten.

De Groningse gaskraan verder opendraaien is momenteel geen optie, volgens de staatssecretaris, omdat het gasveld niet veilig gebruikt kan worden. Pas als de energievoorziening echt in het geding komt, is het een optie om meer gas uit Groningen te halen, aldus Vijlbrief.