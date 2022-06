AEX hervindt het groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is maandag met winst gesloten, na het grote verlies van afgelopen week.



De AEX index steeg 0,9 procent tot 641,43 punten, terwijl de AMX een winst van 0,8 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 2,2 procent. Ondanks groene borden op het Damrak, zijn de zorgen over een economische groeivertraging en verkrappend beleid van centrale banken nog niet van tafel.



Wall Street is maandag gesloten vanwege een feestdag, waardoor de handelsvolumes aanzienlijk lager waren dan normaal. Marktanalist Salah Bouhmidi van IG Nederland ziet de AEX slechts aarzelend herstellen. Deze week blijft het spannend en volatiel op de aandelenmarkten, verwacht hij. "Het onderwerp inflatie is momenteel onvermijdelijk en zal de markten deze week blijven gijzelen", zei de marktanalist. "De centrale banken, met name de ECB, worden zo steeds meer opgeroepen om een agressiever restrictief monetair beleid te voeren. Dit zal echter niet gemakkelijk zijn. Deze week kunnen nieuwe macro-economische data over het onderwerp inflatie voor schommelingen zorgen", voegde hij toe. Op macro-economisch vlak werd maandag al bekend dat de producentenprijzen in Duitsland in mei verder zijn gestegen, met 33,6 procent op jaarbasis De euro/dollar noteerde op 1,0530. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0470 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0498 op de borden. Olie werd maandag iets goedkoper. Stijgers en dalers In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 16 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 4,7 procent. Just Eat Takeaway was met een winst van 3,8 procent een goede tweede. Shell eindigde 2,8 procent hoger. De halfgeleiders deden het ook goed. Besi steeg 2,0 procent, ASML won 1,8 procent en ASMI noteerde 1,2 procent hoger. Heineken was met een verlies van 2,0 procent de sterkste daler onder de hoofdfondsen, Philips daalde 0,7 procent, terwijl Adyen 0,1 procent verloor. Citi herhaalde het verkoopadvies voor Adyen en verlaagde het koersdoel voor de betaalspecialist van 1.750 naar 1.100 euro. Air France-KLM won 7,9 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor het luchtvaartaandeel op een adviesverhoging van HSBC naar Houden. Verder steeg ABN AMRO 4,1 procent, Basic-Fit won 5,5 procent, terwijl WDP 3,0 procent verloor. Analisten zien een overname van ABN door BNP niet als heel waarschijnlijk. Vrijdag meldde Bloomberg dat de Franse bank interesse zou hebben. Smallcapper Majorel was maandag de uitblinker na een overnamebericht. Het aandeel steeg liefst 14,3 procent. Majorel wil fuseren met sectorgenoot Sitel. Als de transactie met succes wordt afgerond, hebben de huidige aandeelhouders van Majorel een belang van 44 procent in het fusiebedrijf. Vastned steeg 6,5 procent, NSI won 3,4 procent, terwijl Ebusco 1,7 procent lager noteerde. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.