'Overname ABN door BNP onwaarschijnlijk'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een overname van ABN AMRO door BNP Paribas lijkt onwaarschijnlijk. Dit stelt Bank of America maandag. Persbureau Bloomberg meldde vorige week dat de Nederlandse regering liever zijn meerderheidsbelang geleidelijk zou verkopen op de markt en geen belangstelling heeft voor een transactie. Bank of America twijfelt of de interesse van BNP Paribas serieus is, omdat de Franse bank focust op zelfstandige groei van zijn zakelijke tak en aanvullende kleinere overnames. Aan de andere kant zorgen nieuwe kapitaalregels wel voor minder obstakels voor buitenlandse overnames door grote internationale banken. Hierdoor kan BNP dieper in de buidel tasten voor een overname, waarbij Bank of America denkt aan Commerzbank als een goede optie. Intussen is een overname van ABN AMRO door een grote Europese bank wel een mogelijkheid, omdat de Nederlandse bank last heeft om autonoom te groeien, en dus het beste af zou zijn met een overname. De bank biedt weinig risico, goede progressie met kostenbesparingen, een goed IT-systeem een behoorlijke hoeveelheid kapitaal. Voor BNP Paribas zou de overname kostenbesparingen mogelijk maken bij de zakentak, meer schaal in de Noord-Europese private bank, terwijl er ook zo'n 4 miljard euro overtollig kapitaal bij ABN AMRO zit, dat BNP kan gebruiken om sneller te groeien of uit te keren aan aandeelhouders. Bank of America voorziet meer nieuws en geruchten over overnames in de Europese bankensector, nu de zogeheten G-SIB-regels zijn versoepeld en de ECB meer bereid blijkt om banken te laten fuseren. Bron: ABM Financial News

