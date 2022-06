Geen handel op Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn maandag gesloten vanwege Juneteenth, een nationale feestdag die het einde van de slavernij in de Verenigde Staten herdenkt.

In aanloop naar het lange weekend sloten de drie belangrijkste indexen verdeeld.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda beginnen zelfs de meest fervente 'buy-the-dip' beleggers te beseffen dat de hoge inflatie een bedreiging is, "met centrale banken die bereid zijn om de wereld in een economische vertraging en mogelijke recessie te brengen om er bovenop te komen."

Wall Street kreeg vorige week flinke klappen te verwerken, waarbij de Dow Industrial voor het eerst sinds januari 2021 onder de 30.000 punten dook. Op weekbasis verloren de Dow en Nasdaq zo'n 5 procent en de S&P 500 rond de 6 procent als gevolg van de rentevrees.

En die angst houdt vermoedelijk nog wel even aan, want door de hardnekkige inflatie is het vrijwel zeker dat centrale banken voorlopig 'hawkish' blijven, aldus Credit Suisse.

Later deze week geeft de voorzitter van de Federal Reserve Jerome Powell voor het Amerikaanse Congres tekst en uitleg over het monetaire beleid van de centrale bank.

WTI-olie werd afgelopen week op weekbasis ruim 9 procent goedkoper.

Ook bitcoin staat flink onder druk, zag marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

"De verschrikkingen van 2018 en 2017 zijn terug in de cryptomarkt, en cryptohandelaren zijn er niet alleen erg nerveus over, maar velen verliezen ook hun vertrouwen in crypto's naarmate de huidige verkoopgolf toeneemt. In het weekend kreeg bitcoin nog een pak slaag en dook de prijs niet alleen onder het belangrijke steunniveau van 20.000 dollar, maar ook even onder de 19.000 dollar", aldus Aslam.

Maandag is sprake van beperkt herstel en kost een bitcoin 20.690 dollar. De euro/dollar noteert op 1,0525.

Het cijferseizoen in de VS is zo goed als voorbij. Later deze week opent onder meer pakketbezorger FedEx nog de boeken.

Slotstanden vrijdag

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 3.674,84 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 29.888,78 punten en Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 10.798,35 punten.