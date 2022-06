IATA ziet luchtvaart verder herstellen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: KLM

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale luchtvaartindustrie zal dit jaar minder dan 10 miljard dollar verlies lijden en in Noord-Amerika is de branche weer winstgevend, omdat het herstel van de coronacrisis sneller gaat dan eerder werd verwacht. Dat meldde branche-organisatie IATA maandag. "Het is tijd voor optimisme", zei directeur Willie Walsh. Eerder rekende IATA nog op een jaarverlies van 11,6 miljard dollar wereldwijd. Vorig jaar was dat nog 42 miljard dollar en in 2021 zelfs 138 miljard dollar. Voor Noord-Amerika wordt dit jaar een winst van 8,8 miljard dollar voorzien. Volgend jaar lijkt winstgevendheid voor de luchtvaartbranche wereldwijd binnen bereik, stelde IATA. Luchtvaartmaatschappijen weten de verliezen terug te dringen met kostenbeparingen en betere rendementen, ondanks de hogere kosten voor arbeid en brandstof. Het aantal passagiers komt dit jaar op 83 procent van het niveau van voor de crisis, denkt IATA, dankzij een sterke toename van de vraag, van mensen die reisplannen hebben uitgesteld en veel spaargeld hebben. Daarbij zijn er steeds minder reisbeperkingen en is er ook weinig werkloosheid in veel landen. De vrachtvolumes lijken een record van 68,4 miljoen ton neer te gaan zetten dit jaar, ondanks de economische uitdagingen. Bron: ABM Financial News

