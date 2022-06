Video: sterkste correctie obligatiemarkt sinds jaren tachtig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De wereldwijde obligatiemarkt lijdt aanzienlijke verliezen, waarbij Amerikaanse treasuries en de Duits bund angstvalling dicht de daling van 27 procent naderen die begin jaren tachtig op de borden stond. Dit zei Chief Investment Strategist Lukas Daalder van BlackRock Nederland maandag voor de camera van ABM Financial News. Daalder laat de ontwikkelingen op de obligatiemarkt zien aan de hand van de nominale en reële ontwikkeling van de treasuries en bunds. "Als je de wereldwijde obligatiemarkt bekijkt dan zit je al onder die 20 procent. Kijk je naar de Europese en Amerikaanse beurs, dan zie je dat die verliezen daar nog niet helemaal zijn. Duitsland zit tegen een verlies van ongeveer 18 procent en Amerika zit daar vlak onder", zei Daalder. "Maar kijken we naar de reële ontwikkeling, dus niet alleen naar de koersontwikkeling van de obligatiemarkt, maar ook naar wat inflatie met het rendement doet. Nou, dan zitten we al zwaar in een 'bearmarkt'. We noteren op dit moment op een correctie van ongeveer 25 procent. Daarmee zijn we eigenlijk heel dicht, angstvallig dicht gekomen bij de -27 procent die begin jaren tachtig op de borden stond. Nog 2 procent te gaan en dan hebben we ook dat record weer achter ons", aldus de strateeg. Klik hier voor: sterkste correctie obligatiemarkt sinds jaren tachtig Bron: ABM Financial News

