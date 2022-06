Chippers aan kop in licht hogere AEX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs doet het maandag rustig aan, na de koersval van vorige week. De AEX, die het vandaag zonder Wall Street moet doen, dat de deuren gesloten houdt vanwege een feestdag, noteert rond 11 uur 0,6 procent hoger op 639,54 punten. "Na een turbulente beursweek, waarin het nieuws werd overheerst door centrale banken die de geldkraan snel dicht zullen draaien om de hoge inflatie te beteugelen, is de rust op de markten aan het begin van een nieuwe week nog niet helemaal teruggekeerd", vindt investment manager Simon Wiersma van ING. Econoom Jim Reid denkt dat de VS dit jaar een recessie ontlopen, maar in 2023 wel in eentje belanden. De beursagenda is vandaag vrijwel leeg. Ook de rest van de week oogt rustig. Het cijferseizoen begint pas over een paar weken, en de meeste centrale banken kwamen vorige week al in actie. De Chinese centrale bank maakte vanochtend een pas op de plaats. Verder bleken de Duitse producentenprijzen in mei met bijna 34 procent op jaarbasis gestegen. Op maandbasis ging het om een plus van 1,6 procent. De euro/dollar handelde maandag op 1,0522 en olie werd 0,1 procent duurder. Cryptobeleggers hebben een volatiel weekend achter de rug. De prijs voor bitcoin daalde tot onder de 18.000 dollar, maar wist vervolgens weer te herstellen tot boven de 20.000 dollar. Stijgers en dalers In de AEX was Just Eat Takeaway vanochtend de koploper met een koersstijging van 2,6 procent. ASMI won 1,8 procent en sectorgenoten Besi en ASML 1,6 en 1,2 procent. Prosus werd 1,4 procent duurder. Heineken en AkzoNobel daalden ruim een procent. Air France-KLM wint 3,4 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor Air France-KLM op een adviesverhoging van HSBC naar Houden. Verder stijgt Galapagos 1,7 procent, maar leveren WDP, JDE Peet's en Flow Traders ruim een procent in. Smallcapper Majorel is maandag de uitblinker na een fusiebericht. Het aandeel stijgt liefst 13,9 procent. Majorel wil fuseren met sectorgenoot Sitel. Als de transactie met succes wordt afgerond, hebben de huidige aandeelhouders van Majorel een belang van 44 procent in het fusiebedrijf. Vivoryon stijgt 4,1 procent en Vastned 4,0 procent. Heijmans wordt 1,7 procent goedkoper. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.