Valuta: grote bewegingen blijven

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De kans op grotere en onvoorspelbare koersbewegingen op de valutamarkt is toegenomen. Dit zegt valutahandelaar Joost Derks van iBanFirst tegen ABM Financial News. De onzekerheid is volgens hem momenteel groot. En dat komt voor een groot deel op het conto van de centrale banken, die steeds agressievere stappen zetten om de hoge inflatie te beteugelen. "De rentestappen van de Fed zijn fors hoger dan die van de ECB. Een nieuwe aanval op het steunniveau voor de euro/dollar op 1,0350 is te verwachten in de komende weken", denkt Derks. Toch zal de ECB ook steeds meer werk gaan maken van een hogere rente. Derks verwacht dat de ECB de rente "flink" gaat optrekken. Het Britse pond is ook erg volatiel, merkte Derks op. "Dit is vooral een gevolg van de economische problemen in het Verenigd Koninkrijk. Begin vorige week werd bekend dat de Britse economie in april voor de tweede maand op rij is gekrompen. In de diensten-, maak- en bouwsector was de groei negatief. Maar het meest zorgwekkend is nog de ontwikkeling van het consumentenvertrouwen. Dat bereikte onlangs het laagste niveau sinds dit soort cijfers worden bijgehouden." De Chinese centrale bank besloot maandag geen veranderingen aan te brengen in de rentes. Maandagochtend handelt de euro/dollar op 1,0517 en het pond noteert op 1,2237 dollar. De dollar/yuan handelde op 6,6858. Bron: ABM Financial News

