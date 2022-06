Citi verlaagt koersdoel Adyen stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Adyen

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research het koersdoel voor Adyen verlaagd van 1.750 naar 1.100 euro en herhaalde het verkoopadvies. Dit bleek maandag uit een sectorrapport van de Amerikaanse zakenbank. In dit rapport constateren de analisten dat de Europese fintechsector het slechter heeft gedaan dan de brede markt. Het vooruitzicht van een stijgende rente drukte op de aandelen. "We zijn bezorgd dat deze trend aanhoudt", aldus Citi. De bank verlaagde daarom de koersdoelen voor Adyen en sectorgenoten zoals Nexi en Wordline. Die laatste blijft de favoriet bij Citi. Bij Adyen wijzen de analisten op de hoge waardering in combinatie met een vertraging in e-commerce. Het aandeel Adyen daalt maandag licht naar 1.235,60 euro. Bron: ABM Financial News

