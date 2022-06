Majorel maakt flinke koerssprong op een verder rustig Damrak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent hoger naar 636,81 punten, terwijl de Midkap 0,1 procent won. Onder de hoofdaandelen won Unibail bijna 2 procent. Adyen was een dissonant met een verlies van 3 procent. In de AMX won Air France-KLM bijna 3 procent. Handelaar Bert van der Pol van Today's Group wees voor Air France-KLM op een adviesverhoging van HSBC naar Houden. Adyen kreeg volgens hem juist een stevige koersdoelverlaging van Citi naar 1.100 euro. Dat was voorheen 1.750 euro. Het aandeel staat ook op de verkooplijst van Citi. ABN AMRO daalde ruim1 procent, na de overnamespeculatie vrijdag. Berenberg schreef maandag dat het de kans op een overname door BNP Paribas klein acht. In de AScX won Majorel Group maar liefst 12 procent. Het servicebedrijf bereikte overeenstemming op de belangrijkste punten over een fusie met Sitel Group, in een transactie ter waarde van circa 9 miljard euro. Na de fusie zou het bedrijf het hoofdkantoor in Luxemburg hebben en een notering aanhouden in Amsterdam. CM.com daalt 1,7 procent. Bron: ABM Financial News

