Majorel wil fuseren met Sitel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Majorel heeft overeenstemming bereikt op de belangrijkste punten over een fusie met Sitel Group, in een transactie ter waarde van circa 9 miljard euro. Dat maakten de bedrijven maandagochtend bekend. Aandeelhouders van Majorel zouden een belang van 43,9 procent in het nieuwe bedrijf krijgen, plus een dividend in contanten van 440 miljoen euro. Daarbij zou de overname door Sitel waarde creëren voor de aandeelhouders van Majorel, doordat het fusiebedrijf zich sneller zou ontwikkelen, en omdat er rond 100 miljoen euro aan jaarlijkse synergievoordelen te realiseren zijn. De twee bedrijven zouden samen een wereldleider op het gebied van klantenservice-callcenters worden, met een gezamenlijke omzet van 5,4 miljard euro in een mondiale branche waarin meer dan 300 miljard euro per jaar omgaat. De gezamenlijke EBITDA zou meer dan 1 miljard euro zijn en het aantal medewerkers wereldwijd meer dan 240.000. De transactie zou eind dit jaar of begin volgend jaar moeten worden afgerond. Na de fusie zou het bedrijf het hoofdkantoor in Luxemburg hebben en een notering aanhouden in Amsterdam. Bron: ABM Financial News

