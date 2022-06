EasyJet moet passagiers teleurstellen en ziet kosten oplopen

(ABM FN-Dow Jones) EasyJet rekent erop dat het deze zomer vanwege de operationele problemen in de Europese luchtvaart passagiers moet omboeken en dat de operationele kosten hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien. Dit kwam maandag naar voren uit een update van de luchtvaartmaatschappij.

Door de extra kosten die EasyJet moet maken, zoals het huren van meer vliegtuigen, het inzetten van meer bemanningen en de verhoogde vliegveldtoeslagen, overschrijdt de luchtvaartmaatschappij de eerder afgegeven kosteninschatting. Dit zal eenmalig zijn, zo denkt EasyJet.

EasyJet benadrukte dat de luchtvaartsector in heel Europa operationele problemen ondervindt. De uitdagingen liggen onder meer op het vlak van vertragingen bij de luchtverkeersleiding en personeelstekorten bij de bagage-afhandeling, wat resulteert in langere doorlooptijden en vertragingen die een domino-effect hebben, hetgeen resulteert in annuleringen van vluchten.

Om deze problemen het hoofd te bieden, worden er vluchtbeperkingen ingesteld op de luchthavens waar EasyJet het meest actief is, zoals op London Gatwick en Amsterdam Schiphol.

Vanwege gedwongen annuleringen zal EasyJet passagiers door middel van vooraankondigingen moeten teleurstellen. EasyJet benadrukte wel de hoge frequentie van zijn netwerk, waardoor het verwacht de meerderheid van de passagiers op geannuleerde vluchten te kunnen omboeken naar alternatieve vluchten, waarvan veel op dezelfde dag als de oorspronkelijke vlucht staan gepland.

Easyjet denkt in het lopende kwartaal, dat op 30 juni eindigt, circa 140.000 vluchten te kunnen uitvoeren met 22 miljoen passagiers. Dat is 550 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De capaciteit zit op circa 87 procent van die in 2019, voor de corona-uitbraak. In het komende kwartaal zal dit stijgen naar 90 procent, zo voorziet Easyjet.

De vraag naar vluchten was in april en mei zeven keer hoger dan in dezelfde maanden vorig jaar. Daarbij lukte het de maatschappij dit kwartaal om de prijzen met circa 2 procent te verhogen en voor komend kwartaal zelfs met 14 procent.