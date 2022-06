Berenberg gelooft niet in overname ABN Amro Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Een overname van ABN AMRO door BNP Paribas slaagt waarschijnlijk niet, omdat er zonder Europese bankenunie te weinig ruimte is om kostenvoordelen te realiseren bij gebrek aan geografische overlap. Dat concludeert Berenberg maandag in een rapport. BNP Paribas heeft geen significante activiteiten in Nederland, terwijl ABN AMRO 78 procent van zijn leningen in Nederland heeft uitstaan. Berenberg denkt dat een Europese bankenunie nog ver weg is en dat de Franse bank in die situatie geen betere eigenaar is dan de Nederlandse staat. De huidige eigenaren zullen sceptisch zijn, verwachten de analisten. Daarbij zal de Nederlandse regering volgens Berenberg niet geneigd zijn het meerderheidsbelang te verkopen voor een prijs rond de huidige aandelenkoers. Als de dividenden worden meegeteld, dan betaalde Nederland nog 11,1 miljard euro voor het resterende belang, dat op de beurs slechts 5,4 miljard euro waard is. BNP heeft wel het geld om de overname te doen, denkt Berenberg, maar als het klopt dat de bank een poging doet om ABN AMRO te kopen, dan is dat een negatief signaal voor beleggers in BNP. Dit zou erop wijzen dat de bank weinig kansen ziet om autonoom te groeien. Groeien door overnames in het buitenland worden sinds de kredietcrisis van 2008 door beleggers met argwaan bekeken, meent Berenberg. Persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat BNP Paribas heeft aangeklopt bij de Nederlandse overheid, om de interesse in een overname kenbaar te maken. Het aandeel steeg daarop in eerste instantie 20 procent maar sloot uiteindelijk slechts met een winst van krap 6 procent. Berenberg verwacht ook dat het aandeel matig zal blijven presteren de komende tijd, omdat de rente-inkomsten onder druk staan en er op korte termijn niet veel kapitaal kan worden teruggegeven aan de aandeelhouders. Berenberg heeft een verkoopadvies voor ABN AMRO met een koersdoel van 9,50 euro. Het aandeel sloot vrijdag op 10,85 euro. Bron: ABM Financial News

