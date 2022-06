Nipt lagere weekstart AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Beleggers moeten het vandaag doen zonder Wall Street, waar de deuren gesloten blijven in verband met de viering van Juneteenth National Independence Day.

Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,2 procent.

Afgelopen week daalde de stemming op de beurzen nog "tot ver onder het vriespunt", constateerde investment manager Simon Wiersma van ING, in contrast met de zonovergoten dagen in ons land. Op weekbasis verloor de AEX bijna 7 procent op een slotstand van 635,75 punten,

De week startte met een echo van de staatsschuldencrisis, die eind 2009 uitbrak, door scherp oplopende rendementen op vooral Zuid-Europese staatsschuld. Een noodvergadering van de Europese Centrale Bank op woensdag wist de obligatiemarkten tot bedaren te brengen, alhoewel concrete oplossingen nog achterwege bleven.

De Italiaanse tienjaarsrente noteerde vanochtend op 3,58 procent, nadat de 'yield' in de eerste helft van vorige week nog tot ruim 4 procent steeg. Een jaar geleden kon de Italiaanse staat juist nog bijna gratis geld ophalen op de kapitaalmarkten. Zakenbank Goldman Sachs benadrukte wel dat door de recent verlengde gemiddelde looptijd van de uitstaande Italiaanse schuld de stijgende yield slechts heel geleidelijk zal doorwerken in de gemiddelde rentekosten.

Afgelopen week waren daarnaast onder meer de Federal Reserve en Bank of England aan zet om actie te ondernemen middels het rente-instrument tegen de veel te hoge inflatie. De Zwitserse centrale bank verraste daarnaast met een renteverhoging, terwijl de Bank of Japan tegen de mondiale trend inging en de rentes ultralaag houdt.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda was de Zwitserse renteverhoging van donderdag waarschijnlijk de spreekwoordelijke druppel voor beleggers, "want als de Zwitsers zich zorgen maken over de inflatie, dan moeten we ons allemaal zorgen maken over de inflatie."

China hield vanochtend conform verwachting de rente ongewijzigd en de beurzen in Shanghai en Hongkong noteren nipt in het groen. Tokio geeft daarentegen 1 procent prijs, terwijl de KOSPI index in Seoel de negatieve uitschieter is met een verlies van ruim 2 procent. Indexzwaargewicht Samsung verliest bijna 3 procent van zijn beurswaarde.

Op Wall Street wisten de hoofdindices vrijdagavond een deprimerende beursweek toch nog positief af te sluiten. Hoofdgraadmeter S&P 500 won 0,2 procent, terwijl techbeurs Nasdaq 1,4 procent wist bij te schrijven. Op weekbasis verloren de Dow, Nasdaq en S&P echter tot 6 procent als gevolg van de rentevrees. En die angst houdt vermoedelijk nog wel even aan, want door de hardnekkige inflatie is het vrijwel zeker dat centrale banken voorlopig 'hawkish' blijven, aldus Credit Suisse.

De olieprijzen zijn een aanjager voor de inflatie geweest, maar afgelopen week werd Amerikaanse olie op weekbasis juist ruim 9 procent goedkoper op 109,56 dollar per vat.

"Hoewel velen agressieve renteverhogingen zien als de oplossing tot het terugdringen van de hoge inflatie, zorgen deze snelle verhogingen ook voor een groter risico dat de economie in een recessie terechtkomt, omdat hogere rentes de groei afremmen", waarschuwt analist Robbie Fraser van Schneider Electric, en dat heeft impact op de vraag naar olie.

Analisten zien op het inflatievlak echter ook lichtpuntjes aan de horizon. Vooral Amerikaanse winkelketens hebben in een inhaalslag na corona de voorraden agressief aangevuld en kampen nu met ongekend hoge onverkochte voorraden, waardoor zij tot prijsacties worden gedwongen, hetgeen een dempend effect kan hebben op de inflatie.

De onrust op de aandelen- en obligatiemarkten ging afgelopen week aan de valutamarkten voorbij. Het muntpaar euro/dollar koerste zijwaarts en noteert vanochtend op 1,0524.

Door de feestdag in Amerika, vorig jaar ingevoerd door president Joe Biden om de afschaffing van de slavernij op 19 juni 1865 te vieren, is de macro-economische agenda erg karig gevuld. Wel hebben beleggers nog oog voor de Duitse producentenprijzen in mei.

Bedrijfsnieuws

Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor DSM van 190,00 naar 200,00 euro bij handhaving van het koopadvies.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 won vrijdag 0,2 procent op 3.674,84 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 29.888,78 punten en Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 10.798,35 punten.