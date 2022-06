CFO Atos vertrekt voor splitsing Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Atos ziet zijn financieel directeur Stephane Lhopiteau vertrekken en heeft als opvolger zijn plaatsvervanger Nathalie Senechalut aangewezen. Dat maakte het Franse bedrijf maandag bekend. Lhopiteau vertrekt in de loop van de tweede jaarhelft. Atos gaat opsplitsen en dat betekent een volledige reorganisatie, ook van de financiële afdeling. De twee nieuwe bedrijven die uit Atos gevormd zullen worden, krijgen Anil Agrawal als CFO voor Evidian en Darren Pitcher als CFO voor New Atos. In die context vertrekt Lhopiteau, licht Atos toe. Zijn opvolger Senechault werkte recent al als zijn plaatsvervanger. Eerder deze maand werd al bekend dat CEO Rodolphe Belmer vertrekt bij Atos, na slechts vijf maanden. Zijn vertrek volgde op het besluit om het bedrijf op te splitsen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.