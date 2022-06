MotorK voert exclusieve gesprekken Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) MotorK voert exclusieve gesprekken met de Duitse software-aanbieder WebMobil24 over een overname. Dit meldde MotorK maandag voorbeurs. WebMobil24 is inmiddels meer dan 20 jaar actief in de Duitse automarkt en heeft een platform voor gebruikte auto’s ontwikkeld, waarop bijna 10.000 deals in Europa zijn aangesloten. In 2021 behaalde het bedrijf uit Frankfurt een omzet van circa 2 miljoen euro. CEO Marco Marlia van MotorK ziet mooie synergievoordelen als de twee bedrijven worden gecombineerd. Bron: ABM Financial News

