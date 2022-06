Chinese rente ongewijzigd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Chinese centrale bank heeft maandag, bij de maandelijkse vaststelling, de rente stabiel gehouden en er opnieuw niet voor gekozen om de Chinese economie te stimuleren, terwijl veel andere landen juist hun monetaire beleid verkrappen om de inflatie te beteugelen. De Chinese Volksbank hield de rente voor eenjarige interbancaire leningen, de zogeheten Loan Prime Rate, onveranderd op 3,70 procent, terwijl de vijfjarige rente die als de standaard geldt voor hypotheken op 4,45 procent bleef staan. Het besluit werd algemeen verwacht door analisten en handelaren, nadat de centrale bank vorige week ook zijn rente op de eenjarige middellange kredietfaciliteit onveranderd liet op 2,85 procent, en via die kredietfaciliteit 200 miljard yuan, of zo'n 30 miljard euro, aan liquiditeit aan het systeem toevoegde. De Chinese centrale bank baseert zijn standaardrentetarieven maandelijks op basis van tarieven van de grote banken in het land. De banken beprijzen hun nieuwe leningen tegenwoordig aan de hand van de Loan Prime Rate, die gevoeliger zou zijn voor marktbewegingen en het monetaire beleid. De dollar/yuan noteert maandag ruim een half procent lager op 6,6787. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.