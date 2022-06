Europese beurzen openen naar verwachting iets lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan maandag een iets lagere opening tegemoet, waarbij de aandelenmarkten het moeten stellen zonder Wall Street, dat gesloten blijft vanwege een feestdag.

IG voorziet een openingsverlies van 20 punten voor de Duitse DAX en een min van 36 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 10 punten lager te openen.

De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd na een negatieve week. De DAX verloor op weekbasis bijna 5 procent, net als de CAC 40, terwijl de FTSE 100 deze week 4 procent daalde. De Stoxx Europe 600 leverde op weekbasis ruim 4,5 procent in nadat diverse centrale banken de rente verhoogden.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda was de Zwitserse renteverhoging waarschijnlijk de spreekwoordelijke druppel voor beleggers, "want als de Zwitsers zich zorgen maken over de inflatie, dan moeten we ons allemaal zorgen maken over de inflatie."

Vrijdag handhaafde de Bank of Japan zijn ultra accommoderende monetaire beleid, tegen de mondiale trend in.

Strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wees naar de koers van de Japanse yen tegenover de dollar. De terughoudendheid van de Japanse centrale bank drukt voorlopig op de yen, meent Gijsels, maar op het moment dat de centrale bank in actie komt, dan zal dit op de aandelenmarkt waarschijnlijk een negatieve reactie uitlokken.

"Het lijkt dus ofwel de yen ofwel de aandelenmarkt te zijn die een klap krijgt. Geen gunstige ontwikkeling en met meer dan gewone aandacht te volgen", aldus Gijsels.

Uit de eurozone kwam vrijdag de bevestiging van de stijging van de consumentenprijzen over mei met 8,1 procent. In maart en april was de inflatie op jaarbasis al 7,4 procent.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen. Het aandeel steeg bijna een procent in Londen.

ABN AMRO won ruim 5,5 procent in Amsterdam. Het aandeel steeg deze week bijna 8 procent. BNP Paribas heeft interesse getoond in een mogelijke overname van ABN AMRO, die sinds de financiële crisis in handen is van de Nederlandse overheid. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen bekend met de situatie.

Het ministerie van financiën zei in een eerste reactie tegen ABM Financial News geen openbare mededelingen te doen over de specifieke overwegingen omtrent de verkoop van het belang in ABN AMRO. Een woordvoerder van de bank wilde geen reactie geven op het bericht.

BNP Paribas steeg een half procent in Parijs. Verder steeg Deutsche Bank ruim een half procent en ING meer dan een procent.

Betaalbedrijf Worldline was koploper in de CAC 40, met een plus van ruim 4 procent. TotalEnergies leverde ruim 5 procent in, in het spoor van de dalende olieprijzen. Shell en BP daalden ruim 4 tot 6 procent in Londen en zetten daarmee druk op de FTSE.

Delivery Hero deed goede zaken in de DAX en steeg ruim 12 procent. De afgelopen dagen zat het aandeel in de hoek van de klappen. Zalando steeg zo'n 3 procent.

Merck KGaA had een minder goede dag in Frankfurt en verloor ruim 3 procent.

Euro STOXX 50 3.438,96 (+0,3%)

STOXX Europe 600 403,25 (+0,1%)

DAX 13.126,26 (+0,7%)

CAC 40 5.882,65 (-0,1%)

FTSE 100 7.016,25 (-0,4%)

SMI 10.451,31 (-0,2%)

AEX 635,75 (-0,4%)

BEL 20 3.714,34 (+1,7%)

FTSE MIB 21.788,87 (+0,3%)

IBEX 35 8.145,90 (+0,8%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street is maandag gesloten vanwege Juneteenth.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda beginnen zelfs de meest fervente buy-the-dip beleggers te beseffen dat inflatie een bedreiging is, "met centrale banken die bereid zijn om de wereld in een economische vertraging en mogelijke recessie te brengen om er bovenop te komen."

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte vrijdag tijdens een conferentie dat de centrale bank momenteel compleet gericht is op het terugdringen van de inflatie tot 2 procent. Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei vrijdag dat hij een renteverhoging van 75 basispunten in juli zou kunnen steunen. De centraal bankier, die bekend staat als duif, stemde deze week voor de historische verhoging van 75 basispunten.

Wall Street kreeg vorige week een flinke klappen te verwerken, waarbij de Dow Industrial voor het eerst sinds januari 2021 onder de 30.000 punten kwam. Op weekbasis verloren de Dow, Nasdaq en S&P 5 tot 6 procent als gevolg van de rentevrees. En die angst houdt vermoedelijk nog wel even aan, want door de hardnekkige inflatie is het vrijwel zeker dat centrale banken voorlopig hawkish blijven, aldus Credit Suisse.

Maandag volgt een adempauze voor beleggers. Wall Street is dan gesloten vanwege Juneteenth National Independence Day.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de industriële productie in de Verenigde Staten in mei is gestegen met 0,2 procent, waar een stijging van 0,4 procent werd voorzien.

De leidende economische indicatoren in de VS daalden in mei met 0,4 procent, net als in april.

WTI-olie verloor 7 procent aan waarde en daalde tot onder 110 dollar. Op weekbasis werd WTI ruim 9 procent goedkoper. De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 3,21 procent.

Bedrijfsnieuws

Adobe verloor ruim een procent. Het softwarebedrijf heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald, dankzij een sterke vraag naar clouddiensten, maar de outlook werd neerwaarts aangepast.

Amazon won 2,5 procent. Het concern kondigde het jaarlijkse Prime Day-verkoopevenement aan. Dat vind plaats op 12 en 13 juli.

Merck wil biotechbedrijf Seagen overnemen, meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden. De gesprekken zijn al een tijdje gaande maar van een spoedige deal is geen sprake, aldus de bronnen. Seagen heeft een marktwaarde van 28 miljard dollar, volgens de zakenkrant. Seagen steeg zo'n 12,5 procent. Merck steeg licht.

Een dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk, Tesla en SpaceX aan voor 258 miljard dollar, en beschuldigt hen van het uitvoeren van een "piramidespel" om de prijs van de cryptocurrency op te drijven. Tesla steeg zo'n 2 procent.

S&P 500 index 3.674,84 (+0,2%)

Dow Jones index 29.888,78 (-0,1%)

Nasdaq Composite 10.798,35 (+1,4%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteren maandag verdeeld.

Nikkei 225 25.694,56 (-1,0%)

Shanghai Composite 3.317,69 (0,0%)

Hang Seng 21.109,16 (+0,2%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0521. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag bewoog het muntpaar op 1,0495.

USD/JPY Yen 134,95

EUR/USD Euro 1,0521

EUR/JPY Yen 141,98

MACRO-AGENDA:

08:00 Producentenprijzen - Mei (Dld)

15:30 Wall Street gesloten ivm Juneteenth National Independence Day

BEDRIJFSNIEUWS:

09:00 OCI in Stoxx Europe 600