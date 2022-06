Relatief rustige agenda voor komende beursweek

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers hebben een relatief rustige weekagenda voor zich liggen, na een week waarin de koersen hard daalden.

En niet alleen de aandelenmarkten kleurden rood, ook de cryptomunten hadden het lastig. En die daling zette ook in het weekend door. De prijs voor een bitcoin schoot al onder de 18.000 dollar, maar is inmiddels bezig met een herstel en nadert de 20.000 dollar weer volgens Coinmarketcap.

Maandag gaat rustig van start, als Wall Street gesloten blijft, en de markt let op de Duitse producentenprijzen, die een indicatie geven voor de toekomstige inflatiecijfers.

Dinsdag zijn de Amerikaanse beurzen weer open en kijkt de markt naar de Chicago Fed index en de bestaande woningverkopen.

Halverwege de week is er een serie Nederlandse macrocijfers en het consumentenvertrouwen in zowel de eurozone als het Verenigd Koninkrijk.

Donderdag is een belangrijke dag met de voorlopige inkoopmanagersindices. In de VS staan verder de wekelijkse steunaanvragen op de rol en de olievoorraden.

Ook neemt de Turkse centrale bank op donderdag een rentebesluit. Afgelopen week was er een enorm geweld op dit vlak. De Amerikaanse Federal Reserve en de Bank of England waren aan zet om actie te ondernemen, en dat deden zij. De Fed verhoogde de rente zelfs met 75 basispunten. Sinds 1994 was dit niet meer voorgekomen.

De Zwitserse centrale bank verraste door ook met een renteverhoging te komen, terwijl de Bank of Japan tegen de mondiale trend inging en de rentes ultralaag houdt.

De Europese Centrale Bank zag zich door de oplopende spreads in de eurozone gedwongen een spoedvergadering te beleggen.

"Er stond weinig in het persbericht van de ECB. Ze zouden de aflopende obligaties in het PEPP-programma flexibel herinvesteren, maar dat wisten we eigenlijk al. Voor een ander instrument is er nog niets concreets gezegd. Maar misschien is hiermee al het belangrijkste gebeurd. Gewoon aankondigen dat er iets kan volgen als het nodig is, kan ook al een grote impact hebben", aldus hoofdeconoom Luc Aben van Van Lanschot.

Een grotere spread kan volgens Van Lanschot Kempen wel eens een probleem worden. "De Italiaanse rente moet in toom worden gehouden, anders drukken de rentelasten te zwaar op de economie van het met schuld overladen land."



De Italiaanse tienjaarsrente staat nu op 3,58 procent, nadat de 'yield' eerder was gestegen tot ruim boven de 4 procent. De Duitse variant koelde af tot 1,66 procent.

Vrijdag sluiten we de week af met allerlei vertrouwenscijfers uit de hele wereld.

De bedrijfsagenda is vrijwel leeg. Maandag wordt OCI opgenomen in de Stoxx Europe 600 index en donderdag houdt ForFarmers een buitengewone aandeelhoudersvergadering.

Internationaal is het beeld niet heel anders. Donderdagavond zijn er cijfers van Fedex.