Olieprijs flink omlaag

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag flink gedaald. Bij een settlement van 109,56 dollar werd een vat West Texas Intermediate bijna 7 procent goedkoper. Op weekbasis werd WTI ruim 9 procent goedkoper. Maandag zijn de oliemarkten gesloten vanwege een feestdag in de VS. "De markt heeft het de laatste tijd behoorlijk goed gedaan, en wat je nu ziet is een risico-avers sentiment nu de wereldwijde financiële markten onder druk staan", aldus Dennis Kissler van BOK Financial. De marktkenner wees verder op mogelijke Amerikaanse beperkingen op de brandstofexport en de aanstaande reis naar Saoedi-Arabië van president Biden, die bijdragen aan de verkoopdruk. De olieprijzen hebben het deze week moeilijk gehad, omdat beleggers risicomijdend reageerden in de nasleep van een renteverhoging door de Federal Reserve. Naast de Fed verhoogden ook de Bank of England en de Zwitserse centrale bank de rente. Met name dat laatste was een verrassing. "Hoewel velen agressieve renteverhogingen zien als een sleutel tot het terugdringen van de ongebreidelde inflatie, zorgen versnelde stijgingen ook voor een groter risico dat de economie in het algemeen in een recessie terechtkomt, omdat hogere rentetarieven de groei afremmen", aldus analist Robbie Fraser van Schneider Electric, en dat heeft impact op de vraag naar olie. Bron: ABM Financial News

