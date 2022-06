Wall Street koerst hoger

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteren vrijdag hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 wint 0,6 procent op 3.688,23 punten, de Dow Jones index stijgt 0,2 procent op 30.001,02 punten en Nasdaq gaat 1,9 procent hoger op 10.853,31 punten.

De beurzen in New York lijken vrijdag licht te herstellen van de forse verliezen een dag eerder, hoewel de zorgen over een wereldwijde economische terugval aanhouden.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda beginnen zelfs de meest fervente buy-the-dip beleggers te beseffen dat inflatie een bedreiging is, "met centrale banken die bereid zijn om de wereld in een economische vertraging en mogelijke recessie te brengen om er bovenop te komen."

Fed-voorzitter Jerome Powell benadrukte vrijdag tijdens een conferentie dat de centrale bank momenteel compleet gericht is op het terugdringen van de inflatie tot 2 procent. Neel Kashkari van de Minneapolis Fed zei vrijdag dat hij een renteverhoging van 75 basispunten in juli zou kunnen steunen. De centraal bankier, die bekend staat als duif, stemde deze week voor de historische verhoging van 75 basispunten.

Wall Street kreeg deze week een flinke klappen te verwerken, waarbij de Dow Industrial voor het eerst sinds januari 2021 onder de 30.000 punten kwam. Op weekbasis lijken de Dow, S&P en Nasdaq zo'n 4 tot 5 procent te gaan verliezen als gevolg van de rentevrees. En die houdt vermoedelijk nog wel even aan, want door de hardnekkige inflatie is het vrijwel zeker dat centrale banken voorlopig hawkish zullen blijven, aldus Credit Suisse.

Maandag volgt een adempauze voor beleggers. Wall Street is dan gesloten vanwege Juneteenth National Independence Day.

Op macro-economisch vlak werd bekend dat de industriële productie in de Verenigde Staten in mei is gestegen met 0,2 procent, waar een stijging van 0,4 procent werd voorzien.

De leidende economische indicatoren in de VS daalden in mei met 0,4 procent, net als in april.

De euro/dollar noteert vrijdagavond op 1,0479. WTI-olie verliest 7 procent aan waarde en daalt tot onder 110 dollar. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert op 3,21 procent.

Bedrijfsnieuws

Adobe daalt fractioneel. Het softwarebedrijf heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald, dankzij een sterke vraag naar clouddiensten, maar de outlook werd neerwaarts aangepast.

Amazon wint 3 procent. Het concern kondigde het jaarlijkse Prime Day-verkoopevenement aan. Dat vind plaats op 12 en 13 juli.

Merck wil biotechbedrijf Seagen overnemen, meldde de Wall Street Journal op basis van ingewijden. De gesprekken zijn al een tijdje gaande maar van een spoedige deal is geen sprake, aldus de bronnen. Seagen heeft een marktwaarde van 28 miljard dollar, volgens de zakenkrant. Seagen stijgt vrijdag 17 procent. Merck stijgt licht.

Een dogecoin-investeerder klaagt Elon Musk, Tesla en SpaceX aan voor 258 miljard dollar, en beschuldigt hen van het uitvoeren van een "piramidespel" om de prijs van de cryptocurrency op te drijven. Tesla stijgt 3 procent.