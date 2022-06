Video: kans op recessie neemt toe

(ABM FN-Dow Jones) Hoewel een recessie nog steeds niet het basisscenario van ABN AMRO is, neem de kans daarop wel toe. Dit zei beleggingsstrateeg Ralph Wessels van ABN AMRO voor de camera aan ABM Financial News.

"De kans op een recessie in ontwikkelde economieën zien wij serieus toenemen", zei de strateeg. "Wel denken we dat dit vermeden kan worden met steun vanuit onder andere het weer opengaan van de dienstensector na corona, de spaartegoeden bij consumenten, de sterke arbeidsmarkt en het afnemen de komende kwartalen van de verstoppingen in de wereldwijde aanbodketen. Bovendien blijven winstmarges vooralsnog op peil, is de waardering van aandelen neutraal en gaan analisten nog altijd uit van 8 procent winstgroei in 2023", aldus Wessels.

"Hierdoor blijven wij van mening dat een defensievere positionering van de portefeuille vooralsnog het beste past", vindt Wessels. "Dit houdt in: een neutrale visie op aandelen met een accent op defensieve en laat cyclische sectoren. Daarnaast houden we vast aan een minimale terughoudendheid op obligaties. In een eerste stap is recent wat Europees staatspapier aan de portefeuille toegevoegd. Dit met als doel om bescherming te bieden in moeilijkere beurstijden", zei hij.

