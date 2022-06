Europese beurzen verdeeld richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De Stoxx Europe 600 sloot 0,1 procent hoger op 403,25 punten, de Duitse DAX steeg 0,7 procent op 13.126,26 punten, de Franse CAC 40 daalde 0,1 procent bij een stand van 5.882,65 punten en de Britse FTSE 100 sloot 0,4 procent lager op 7.016,25 punten.

"Na de grote verliezen van gisteren en deze week, hebben de Europese markten geprobeerd een schijn van herstel op te bouwen terwijl we het weekend ingaan, maar ze worstelden om voet aan de grond te krijgen", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

De DAX verloor deze week zo'n 5 procent, net als de CAC 40, terwijl de FTSE 100 4 procent daalde. De Stoxx Europe 600 leverde op weekbasis ruim 4,5 procent in nadat diverse centrale banken de rente verhoogden.

Volgens marktanalist Jeffrey Halley van Oanda was de Zwitserse renteverhoging waarschijnlijk de spreekwoordelijke druppel voor beleggers, "want als de Zwitsers zich zorgen maken over de inflatie, dan moeten we ons allemaal zorgen maken over de inflatie."

Vandaag handhaafde de Bank of Japan zijn ultra accommoderende monetaire beleid, tegen de mondiale trend in.

Strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis wees naar de koers van de Japanse yen tegenover de dollar. De terughoudendheid van de Japanse centrale bank drukt voorlopig op de yen, meent Gijsels, maar op het moment dat de centrale bank in actie komt, dan zal dit op de aandelenmarkt waarschijnlijk een negatieve reactie uitlokken.

"Het lijkt dus ofwel de yen ofwel de aandelenmarkt te zijn die een klap krijgt. Geen gunstige ontwikkeling en met meer dan gewone aandacht te volgen", aldus Gijsels.

Uit de eurozone kwam vrijdag de bevestiging van de stijging van de consumentenprijzen over mei met 8,1 procent. In maart en april was de inflatie op jaarbasis al 7,4 procent.

De euro/dollar noteerde rond het Europese slot op 1,0470. WTI-olie kostte 111 dollar, 5 procent minder dan donderdag.

Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen. Het aandeel steeg bijna een procent in Londen.

ABN AMRO won ruim 5,5 procent in Amsterdam. Het aandeel steeg deze week bijna 8 procent. BNP Paribas heeft interesse getoond in een mogelijke overname van ABN AMRO, die sinds de financiële crisis in handen is van de Nederlandse overheid. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van bronnen bekend met de situatie.

Het ministerie van financiën zei in een eerste reactie tegen ABM Financial News geen openbare mededelingen te doen over de specifieke overwegingen omtrent de verkoop van het belang in ABN AMRO. Een woordvoerder van de bank wilde geen reactie geven op het bericht.

BNP Paribas steeg een half procent in Parijs. Verder steeg Deutsche Bank ruim een half procent en ING meer dan een procent.

Betaalbedrijf Worldline was koploper in de CAC 40, met een plus van ruim 4 procent. TotalEnergies leverde ruim 5 procent in, in het spoor van de dalende olieprijzen. Shell en BP daalden ruim 4 tot 6 procent in Londen en zetten daarmee druk op de FTSE.

Delivery Hero deed goede zaken in de DAX en steeg ruim 12 procent. De afgelopen dagen zat het aandeel in de hoek van de klappen. Zalando steeg zo'n 3 procent.

Merck KGaA had een minder goede dag in Frankfurt en verloor ruim 3 procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen in het groen, met een duidelijke winst voor de Nasdaq.