Damrak lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn vrijdag met verlies gesloten. De AEX index daalde 0,4 procent tot 635,75 punten, terwijl de AMX een winst van 1,4 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 1,7 procent.

Het Damrak herstelde aanvankelijk licht van de forse verliezen een dag eerder, hoewel de winsten beperkt bleven vanwege de aanhoudende zorgen over een wereldwijde economische terugval nu centrale banken wereldwijd hun soepele monetaire beleid verder terugschroeven. Richting het slot kon de AEX de lichte winst niet vasthouden. Op weekbasis daalde de index zo'n 6,5 procent. Maandag is Wall Street gesloten en is er mogelijk voor de Amsterdamse beurs ook een adempauze.

In Nederland is Rabobank één van de weinigen die daadwerkelijk een recessie voor de Europese economie verwacht tegen het einde van dit jaar, begin volgend jaar. De ECB zal volgens marktanalist Elwin de Groot van Rabobank daardoor tegen het einde van het jaar moeite krijgen om verdere renteverhogingen door te voeren, "waardoor het aantal verhogingen lager zal uitkomen dan de markt inmiddels heeft ingeprijsd", zei De Groot. Rabobank verwacht dat de centrale bank de rente dit jaar met 100 tot 125 basispunten zal verhogen, terwijl de markt voor dit jaar al rekent op 150 tot 175 basispunten en nog eens 50 tot 75 basispunten in de eerste helft van volgend jaar.

Volgens investment manager Simon Wiersma van ING lijkt de meeste lucht inmiddels wel ontsnapt uit obligatiekoersen en aandelenwaarderingen. Hij zei bovendien nauwelijks tekenen te zien dat de winsten van bedrijven zullen gaan dalen.

Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de inflatie in de eurozone in mei verder is gestegen tot 8,1 procent, tegen 7,4 procent in april en maart.

Gedurende de tweede helft van de handelsdag kwam uit de VS het nieuws dat de industriële productie in de VS in mei is gestegen, maar minder dan verwacht. De productie steeg met 0,2 procent, terwijl de markt rekende op een stijging van 0,4 procent.

De leidende indicatoren voor de Amerikaanse economie zijn in mei opnieuw gedaald. Dit meldde The Conference Board vrijdag. De Leading Economic Index daalde met 0,4 procent en kwam uit op 118,3.

De euro/dollar noteerde op 1,0470. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0522 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0547 op de borden.

Olie noteerde vrijdag tot 5,4 procent lager.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 15 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Just Eat Takeaway met een winst van 7,1 procent, gevolgd door Adyen en Prosus met winsten van respectievelijk 4,0 procent en 3,4 procent.

Shell was met een verlies van 5,2 procent de sterkste daler, ASMI daalde 1,9 procent, terwijl ArcelorMittal 1,4 procent lager noteerde.

In de Midkap gingen CTP en WDP, beide investeerders in logistiek vastgoed, 2,8 en 5,5 procent hoger.

ABN AMRO steeg 5,7 procent, na mediaberichten dat BNP Paribas interesse heeft in een mogelijke overname van ABN AMRO. Het ministerie van financiën zei in een eerste reactie tegen ABM Financial News geen openbare mededelingen te doen over de specifieke overwegingen omtrent de verkoop van het belang in ABN AMRO.

Galapagos won 3,8 procent, terwijl OCI 2,1 procent verloor.

Smallcapfonds CM.com ging aan de leiding met een koerswinst van 6,9 procent. Beleggingsfonds Hoogh Blarick heeft voor het eerst een belang in CM.com gemeld van bijna 4 procent.

TomTom steeg 1,0 procent, nadat Teslin meldde het belang in de navigatiespecialist te hebben vergroot naar ruim 5 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,3 procent hoger op 3.680,40 punten. De Dow Jones index steeg 0,2 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,2 procent in het groen.