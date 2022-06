Video: minder renteverhogingen ECB dan markt verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Rabobank is één van de weinige banken die daadwerkelijk een recessie voor de Europese economie voorziet, waardoor de ECB tegen het einde van het jaar moeite zal krijgen om de rente verder te verhogen. Dit zei marktanalist Elwin de Groot van Rabobank vrijdag voor de camera van ABM Financial News. De Europese Centrale Bank is volgens de analist buitengewoon expliciet over wat ze van plan is de komende tijd: een kwartje renteverhoging tijdens de eerst volgende vergadering in juli en de vergadering daarna waarschijnlijk twee kwartjes. "We verwachten ook niet dat snel van dit plan afgeweken zal worden", zei De Groot. "Maar als je kijkt wat er inmiddels al in de markt is geprijsd, dan is dat wel heel erg veel", aldus de analist. Zo rekent de markt alleen al voor dit jaar op 150 tot 175 basispunten aan renteverhogingen en nog eens 50 tot 75 basispunten in de eerste helft van volgend jaar. Rabobank denkt dat dit toch te extreem is, aangezien de bank verwacht dat een recessie voor de Europese economie zich rond het eind van dit jaar of begin volgend jaar zal manifesteren, waardoor het lastig begint te worden voor de ECB om door te gaan met het verhogen van de rente. Rabobank verwacht dat de centrale bank de rente dit jaar met 100 tot 125 basispunten zal verhogen. Klik hier voor: minder renteverhogingen ECB dan markt verwacht Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.