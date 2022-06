Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse futures wijzen vrijdag rond het middaguur op een hogere opening van Wall Street. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,9 procent in het groen. Daarmee lijken de Amerikaanse aandelenmarkten licht te herstellen van de forse verliezen een dag eerder, hoewel de winsten waarschijnlijk beperkt zullen zijn vanwege de aanhoudende zorgen over een wereldwijde economische terugval. Wall Street kreeg donderdag een flinke klap te verwerken, waarbij de Dow Industrial voor het eerst sinds januari 2021 onder de 30.000 punten kwam, terwijl de Nasdaq 4 procent verloor, aangezien koersgevoelige technologieaandelen fors verloren. "Ik denk dat dit het besef is dat we echt op een recessie afstevenen. Ik weet niet zeker of dat tot nu toe echt tot de geest van de markt was doorgesijpeld", zei marktanalist Altaf Kassam van State Street Global Advisors. De euro/dollar noteerde op 1,0521. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0522 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0547 op de borden. Olie noteerde vrijdag tot 0,7 procent hoger. Op macro-economisch vlak staan vrijdag in de VS een tweetal publicaties geagendeerd: industriële productiecijfers en de leidende indicatoren van mei. Bedrijfsnieuws Adobe noteerde voorbeurs 3,4 procent lager. Het softwarebedrijf heeft in het tweede kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald, dankzij een sterke vraag naar clouddiensten, maar de outlook werd neerwaarts aangepast. Amazon steeg 1,3 procent. Het concern meldde het jaarlijkse Prime Day-verkoopevenement dit jaar op 12 en 13 juli te organiseren. Transportminister Pete Buttigieg heeft er bij CEO's van luchtvaartmaatschappijen tijdens een virtuele bijeenkomt op aangedrongen dat hij wil dat de zomeractiviteiten soepel verlopen. Hij drong er bij luchtvaartmaatschappijen op aan om gedetailleerde voorbereidingen te treffen. Buttigieg doet zijn oproep op een moment waarop luchtvaartmaatschappijen en luchthavens wereldwijd moeite hebben met het opschalen van de activiteiten, nadat de sector vrijwel stil viel op het hoogtepunt van de coronacrisis. Slotstanden De toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 3,3 procent hoger op 3.666,77 punten. De Dow Jones index eindigde 2,4 procent in het rood op 29.927,07 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 4,1 procent tot 10.646,10 punten. Bron: ABM Financial News

