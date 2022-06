Europese beurzen hoger rond middaguur

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag hoger na de forse stap terug die eerder deze week op een internationale aandelenmarkten werd gedaan, waarmee het de vraag is of er zich nu een herstel aftekende of een pas op de plaats werd gemaakt.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een plus van 0,9 procent op 407,30 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 1,3 procent naar 13.201,40 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 5.927,19 punten. De Britse FTSE won vrijdag 0,7 procent naar 7.096,44 punten.

"Omdat er niet overal evenveel en even hard op de monetaire rem wordt getrapt, leidt dit naast heel veel onzekerheid en volatiliteit in de aandelen-en obligatiemarkten, ook tot grote bewegingen in de deviezenmarkten", aldus strateeg Philippe Gijsels van BNP Paribas Fortis.

De strateeg wees naar de koers van de Japanse yen tegenover de dollar. De terughoudendheid van de Japanse centrale bank drukt voorlopig op de yen, meent Gijsels, maar op het moment dat de centrale bank in actie komt, dan zal dit op de aandelenmarkt waarschijnlijk een negatieve reactie uitlokken.

"Het lijkt dus ofwel de yen ofwel de aandelenmarkt te zijn die een klap krijgt. Geen gunstige ontwikkeling en met meer dan gewone aandacht te volgen", aldus Gijsels.

"Naast de inflatie en de renteangst is er natuurlijk ook de vrees dat de hogere rentes de economie in een recessie zullen duwen", ging deze verder. "Het hangt er natuurlijk allemaal maar van af van hoe snel de inflatie piekt en hoeveel renteverhogingen er nog komen. En dat is op dit moment koffiedik kijken. En de markten haten niets zo erg als onzekerheid", aldus Gijsels. Daarom ook verwacht de strateeg dat de huidige volatiliteit nog een tijdje zal aanhouden.

Uit de eurozone kwam vanochtend de bevestiging van de stijging van de consumentenprijzen over mei met 8,1 procent. In maart en april was de inflatie op jaarbasis al 7,4 procent.

Vanmiddag is het in de VS met macro-economische data relatief rustig gesteld met de industriële productie en de leidende indicatoren over mei.

De ministers van financiën van de lidstaten van de Europese Unie komen bij elkaar in de Ecofin.

Olie noteerde vrijdag hoger. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het groen op 118,56 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 120,63 dollar werd betaald, een stijging van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0519. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0503 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0559 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen. De koers van het aandeel noteerde vrijwel onveranderd

Zowel in Parijs als in Frankfurt noteerde het gros van de aandelenkoersen die deel uitmalen van de hoofdgraadmeters hoger.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,7 procent in het groen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag flink lager geëindigd. De S&P 500 daalde 3,3 procent op 3.666,77 punten, de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 29.927,07 punten en Nasdaq leverde 4,1 procent in op 10.646,10 punten.