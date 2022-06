Valuta: euro boven 1,05 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag weer boven de 1,05 dollar, nadat deze week met een aantal rentebesluiten in de Verenigde Staten en Europa de aandacht weer bij de Europese Centrale Bank is komen te liggen.

"Die moet iets doen aan de inflatie en aan het renteverschil tussen Duitsland en Italië", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News.

ABN AMRO wees na de spoedvergadering van de ECB van woensdag op het zogeheten Securities Markets Programme, dat in 2010 in het leven werd geroepen om de rentespread te beheersen, zonder dat het monetaire beleid wordt geschaad en kent daarmee de nodige beperkingen. De SMP trad in werking bij een spread van meer dan 300 basispunten. Het verschil tussen de lange rente in Duitsland en van Italië lag vrijdag op ongeveer 260 basispunten. Tussen 2010 en 2012 is voor circa 220 miljard euro aan obligaties onder het SMP ingekocht, relatief weinig ten opzichte van de PEPP- en APP-programma's. De ECB zelf trad woensdag niet in detail over de invulling van de spreadbeperkende maatregelen.

Met alle beroering die de monetaire beleidsmakers meebrachten, ziet ABN AMRO voor 2023 iets meer lucht in de wereld van prijsstijgingen. "Wij verwachten dat de inflatie in de loop van 2023 aanzienlijk zal afnemen, wat de weg vrijmaakt voor renteverlagingen in de tweede helft van 2023. Wij voorspellen in dit stadium geen recessie in de VS. Wel verwachten wij dat de onderliggende vraag naar consumptiegoederen en investeringen aanzienlijk zal verzwakken, waardoor het risico op een recessie zou kunnen toenemen", aldus Boele.

Voor de Europese Centrale Bank voorziet ABN AMRO voorlopig een actief beleid met een verhoging van de rente in juli met 25 basispunten en in september met 50 basispunten. "Vervolgens verwachten wij dat de rente in de rest van dit jaar en in februari 2023 bij elke vergadering met nog eens 25 basispunten wordt verhoogd, waardoor de depositorente eind februari 2023 op 1,00 procent zou uitkomen", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO vrijdag.

De bank paste deze week de ramingen aan voor een aantal prominente valutaparen. Om te beginnen de euro ten opzichte van de dollar. Voor dit jaar is de raming verlaagd en wel om twee redenen. "Om te beginnen zullen agressieve renteverhogingen door de Fed de Amerikaanse dollar dit jaar ondersteunen. Wij verwachten dat de Amerikaanse economie het dit jaar dus in elk geval relatief goed blijft doen, maar een deel hiervan is al ingeprijsd door de financiële markten. Vorige week rekenden de markten er namelijk op in dat de Federal Funds rate eind februari 2023 3 procent zou bedragen en momenteel is dat 3,8 procent. Als gevolg daarvan noteerde de Amerikaanse dollar ook aanzienlijk hoger dan vorige week. Ten tweede zouden beleggers in perioden van zwakke aandelenmarkten de Amerikaanse dollar kunnen kopen als veiligehavenvaluta, vooral wanneer er zorgen zijn over de liquiditeit, zoals zich onlangs voordeed. Wij denken echter dat de rally voor de Amerikaanse dollar bijna ten einde is", zo verwacht Boele.

De nieuwe raming voor het einde van het jaar voor voor het euro/dollar-paar is nu 1,00 tegen eerder 1,05. Voor eind 2023 zien de nieuwe ramingen voor de Europese valuta er heel anders uit. Dan noteert de euro in de verwachting van ABN AMRO 1,15 dollar, omdat de bank denkt dat "de Amerikaanse economische cijfers in 2023 zwakker zullen uitvallen dan verwacht en dat kan leiden tot vrees voor een komende recessie in de VS. Dit zal op de Amerikaanse dollar wegen. Bovendien voorspellen wij dat de Fed in de tweede helft van 2023 zal beginnen met renteverlagingen. Daardoor zullen de renteverschillen tussen de VS en de eurozone kleiner worden en dat zou ook negatief moeten doorwerken op de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro en andere valuta's", aldus Boele. De oude raming lag op 1,10 dollar voor de euro.



Uit de eurozone kwam vanochtend de bevestiging van de stijging van de consumentenprijzen over mei met 8,1 procent. In maart en april was de inflatie op jaarbasis al 7,4 procent.

De Bank of Japan liet de rente ongemoeid, maar stelde vrijdag zich wel bewust te zijn van de effecten van de inflatie, die het beleidsorgaan ziet oplopen naar 2 procent, om daarna weer te dalen.

Vanmiddag is het in de VS met macro-economische data relatief rustig gesteld met de industriële productie en de leidende indicatoren over mei.

De ministers van financiën van de lidstaten van de Europese Unie komen bij elkaar in de Ecofin.

De euro noteerde vrijdag 0,2 procent lager op 1,0528 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8543 Britse pond. Het Britse pond daalde vrijdag 0,2 procent en noteerde op 1,2332 dollar, een aanzienlijk hogere koers dan donderdag in de tweede helft van de ochtend, nadat de Bank of England 's middags redelijk actief en scherp voor de dag kwam.