Licht herstel voor AEX, met forse koerswinsten JET, Prosus en UMG

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs noteert vrijdagochtend licht in het groen, na de afstraffing op donderdag van bijna 4 procent.

De AEX steeg 0,6 procent naar 642,06 punten.

"Terwijl buiten de temperatuur stijgt naar tropische waarden, is de stemming op de beurzen gedaald tot ver onder het vriespunt. Wat is er aan de hand? In het kort gezegd: door de hoog oplopende inflatie draaien de centrale banken ‘de geldkraan dicht’, wat leidt tot afnemende economische groei en angst voor een recessie", zei investment manager Simon Wiersma van ING.

In de Verenigde Staten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk ging de rente deze week omhoog en de Europese Centrale Bank belegde een spoedvergadering.

Vanochtend was de Bank of Japan nog aan de beurt, maar die liet de rente als die was.

De consumentenprijzen in de eurozone zijn in mei inderdaad met 8,1 procent gestegen. Dit bleek vrijdag uit definitieve cijfers van Eurostat. De inflatie was in april en maart nog 7,4 procent.

De euro/dollar handelt op 1,0532 en olie werd iets duurder.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX is Just Eat Takeaway met een winst van 4,1 procent. Prosus stijgt 3,4 procent.

Verder won UMG 4,0 procent en Adyen 2,0 procent. Shell was de sterkste daler met een verlies van 1,2 procent. NN, Ahold Delhaize en Philips daalden enkele tienden van een procent.

In de Midkap gingen CTP en WDP, beide investeerders in logistiek vastgoed, 3,2 en 4,4 procent hoger. JDE Peet's was met een verlies van 0,5 procent de enige daler.

Smallcapfonds CM.com ging aan de leiding met een koerswinst van 5,5 procent. Beleggingsfonds Hoogh Blarick heeft voor het eerst een belang in CM.com gemeld van bijna 4 procent.

Verder won Kendrion 2,7 procent en TomTom 2,1 procent, nadat Teslin meldde het belang in de navigatiespecialist te hebben vergroot naar ruim 5 procent.

Vivoryon daalde 0,8 procent.