Omzet Tesco verder in de lift

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Tesco heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien oplopen. Dit maakte de Britse supermarktketen vrijdagochtend bekend met voorlopige cijfers. De omzet steeg over de verslagperiode van 13 weken tot en met 28 mei met 2,5 procent tegen constante wisselkoersen tot 13,8 miljard pond, inclusief de omzet van 261 miljoen pond bij Tesco Bank. De retailtak was goed voor een plus van 2,0 procent met een omzet van 13,6 miljard pond. In het Verenigd Koninkrijk en Ierland steeg de omzet op dezelfde basis met 1,5 procent naar 12,6 miljard pond. Die plus kwam geheel voor rekening van onderdeel Booker die 2,1 miljard pond bijdroeg aan het groepstotaal en een stijging genereerde van 19,3 procent. Afgezet tegen de situatie van voor de uitbraak van de coronapandemie steeg de retailomzet met 9,9 procent, de Brits/Ierse omzet met 9,7 procent en van Booker met 19,6 procent. Het bedrijf signaleert ondertussen een gedragsverandering bij consumenten als gevolg van de steeds hogere inflatie. Het bedrijf gaf aan dat met de toeleveranciers wordt gewerkt aan een demping van de prijseffecten. Tesco vindt het nog te vroeg om een outlook voor het hele boekjaar af te geven. CEO Ken Murphy sprak van "ongelooflijk uitdagende" omstandigheden. Bron: ABM Financial News

