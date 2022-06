Licht herstel voor AEX voorzien na koersval

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting licht hoger van start, na een verlies van bijna 4 procent voor de AEX index donderdag dat de hoofdindex op 638,34 punten bracht.

Futures op de index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een winst van ruim een half procent.

Door de veel te hoge inflatie en een steeds agressiever beleid van de centrale banken verloor de AEX de afgelopen 6 handelsdagen maar liefst 73 punten, ofwel een daling van meer dan 10 procent sinds vorige week woensdag.

Europese beleggers verwerkten donderdag de renteverhogingen van de Federal Reserve, de Bank of England en de Zwitserse centrale bank, terwijl de Europese obligatiemarkten kalmeerden, hoewel de spoedvergadering van de Europese Centrale Bank woensdag nog geen concrete ingrepen opleverde.

Eerder deze week liepen de rendementen op staatsschulden nog ongekend snel op.

Vanochtend hield de Bank of Japan echter voet bij stuk, ondanks de ook in Japan oplopende inflatie, zij het veel minder snel dan in de rest van de westerse wereld, en de rente bleef staan op nipt negatief. Japan heeft per inwoner met afstand de grootste staatsschuld en de yen heeft dit jaar ten opzichte van de dollar bijna 20 procent aan waarde verloren. Vanochtend gaf de yen ruim 1 procent prijs.

De beurs in Tokio verliest vanochtend 1,5 procent, terwijl de Chinese beurzen wel voorzichtig de weg omhoog weten te vinden,

Daarmee vallen de koersuitslagen in Azië relatief mee, nadat Wall Street donderdagavond scherp terrein prijs moest geven met een verlies voor hoofdgraadmeter S&P 500 van 3,3 procent. Op weekbasis heeft de index nu 6 procent prijsgegeven.

"Deze week is bar en boos voor beleggers… Laat me je vertellen dat we in een recessie zitten", zei professor Jeremy Siegel van de Wharton Business School. "Het is een milde recessie en nog niet officieel". Pas bij de vaststelling van twee opeenvolgende kwartalen van negatieve groei is er officieel sprake van een recessie.

Marktanalisten wijzen erop dat het besef dat de Amerikaanse economie in het lopende kwartaal vermoedelijk al in een recessie is beland, de afgelopen handelsdagen hard tot beleggers is doorgedrongen, hetgeen deels ten grondslag lag aan de verkoopgolf.

De Amerikaanse olie-future steeg donderdagavond met 2 procent naar ruim 117 dollar per vat. Tyler Richey van Sevens Report Research wees op "nieuwe economische sancties" die door de VS werden opgelegd aan Iran, in een poging Teheran hiermee weer aan de onderhandelingstafel te krijgen om een atoomdeal te sluiten.

Vanochtend om elf uur wordt de definitieve inflatie in mei in de eurozone vrijgegeven. Volgens de voorlopige cijfers steeg de inflatie in mei naar 8,1 procent. In maart en april bedroeg de inflatie nog 7,4 procent. Een jaar geleden, in mei 2021, was dat nog slechts 2,0 procent.

Beleggers hebben ook oog voor de vrijgave van de Amerikaanse industriële productie in mei.

Bedrijfsnieuws

KLM houdt Schiphol verantwoordelijk voor de financiële impact van de maatregelen die de luchthaven donderdag heeft afgekondigd maar verwacht niet dat bestaande boekingen op grote schaal geannuleerd moeten worden.

Jefferies verlaagde het koersdoel voor AkzoNobel van 84,00 naar 77,00 euro. Na de winstwaarschuwing eerder deze week regent het koersdoelverlagingen voor Akzo. Donderdag gingen Credit Suisse en ING Jefferies al voor.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 daalde donderdag 3,3 procent op 3.666,77 punten, de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 29.927,07 punten en Nasdaq leverde 4,1 procent in op 10.646,10 punten.